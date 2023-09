Die Gewinner des Lesesommers in Halver

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Die glücklichen Gewinner des Lesesommers: Für die Mädchen und Jungen gab es tolle Preise. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Jahr für Jahr schafft die Stadtbücherei Halver Anreize zum Lesen.

Halver – Einen spannenden Nachmittag erlebten am Freitag die Kinder in der Stadtbücherei in Halver, die zur Ziehung der Gewinner des Lesewettbewerbs gekommen waren.



Bevor es losging, warfen sie schon einmal einen Blick auf die Gewinne auf dem Tisch. Da standen Wasserflaschen mit dem Bücherei-Logo und ein Korb mit Spielen, einem Federhandball, einer Dartscheibe und zum Beispiel einem wasserfesten Uno-Spiel. Und dann waren da noch diese beiden geheimnisvollen Umschläge. Gesponsert wurden die Preise – bis auf den Hauptpreis – vom Förderverein der Stadtbücherei.



Am Wettbewerb teilnehmen konnten Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. In der Zeit vom 13. Juni bis zum 12. August konnten sie sich einen Lesepass abholen, der für jedes gelesene Buch mit einem Stempel versehen wurde. Außerdem füllten sie eine Bewertungskarte aus, die dann in den Lostopf gelegt wurde. Jeder Teilnehmer konnte maximal vier Bewertungskarten ausfüllen und hatte so die theoretische Chance auf vier Gewinne. Endlich war es dann soweit: Monika Stang-Theiß, Mitarbeiterin der Stadtbücherei, begrüßte die Besucher. „In diesem Jahr meldeten sich 81 Kinder und Jugendliche zu der Aktion an, 60 Lesepässe kamen zurück“, erklärte sie. Nicole Braun, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, übernahm die Rolle der Glücksfee. Sie mischte zunächst die Bewertungskarten, zog eine heraus und überreichte sie Monika Stang-Theiß. Offenbar kennt die Mitarbeiterin der Bücherei „ihre“ Bücherwürmer. Denn nachdem sie den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin verlesen hatte, reichte ein kurzer Blick zu den wartenden Kindern.



Viele Teilnehmer waren am Freitag offenbar verhindert. Bei den anwesenden Gewinnern lösten die Preise große Freude aus. Und was steckte nun in den beiden Umschlägen? Der eine enthielt einen Gutschein für den Besuch des Kletterwaldes, natürlich mit Begleitperson. Im zweiten Umschlag lag ein Gutschein für eine Fahrt mit der Draisinenbahn für vier Personen, gesponsert von der Schleifkottenbahn. Die Kinder, die nicht gewonnen hatten, durften sich Trostpreise aussuchen. Die Auswahl war nicht einfach, denn Lollis, Reisespiele, Seifenblasen, Schlüsselanhänger oder Taschenlampen standen zur Auswahl. Gewinner, die am Freitag nicht dabei sein konnten, bekommen ihren Preis beim nächsten Büchereibesuch.