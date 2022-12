Windenergie in Halver: Vorrangzone ist Geschichte

Von: Florian Hesse

Die Stadt Halver setzt bei der Windkraft nun auf Privilegierung statt Vorrangzonen.

Die Stadt Halver vollzieht auch offiziell die Kehrtwende in Sachen Windkraft.

Halver - Gerade einmal zehn Minuten brauchte der Ausschuss für Planung und Umwelt bei diesem Thema, sich von der Vorrangzone bei Engstfeld endgültig zu verabschieden und damit die Suche nach potenziellen Standorten auf dem Stadtgebiet für mögliche Betreiber zu ermöglichen. Auch im Rat ist kaum eine andere Entscheidung zu erwarten.

Stadtplaner Peter Kaczor erläuterte am Mittwoch noch einmal die Beweggründe für den Beschluss, der ohne weitere Diskussion gefasst wurde. Für die SPD hatte zuvor bereits Fraktionschef Martin Kastner Zustimmung signalisiert, für die Grünen die Sachkundige Bürgerin Sina Löschke.



Damit gilt nach Zustimmung des Rats folgende Beschlusslage:



Eine Artenschutzprüfung wird nicht in Auftrag gegeben.

Die räumliche Steuerung mit der Entwicklung von Konzentrationszonen wird aufgegeben.

Das Verfahren der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dem Ziel weitergeführt, die bestehende Konzentrationszone in Engstfeld aufzuheben.

Für den Standort ehemaligen Munitionsdepot sind die Vorplanungen für eine Windenergieanlage weiter zu führen und bei einem ausreichenden Planungsstand eine ausführliche Bürgerinformation durchzuführen.

Offen bleibt nach Kaczors Einschätzung jedoch eine zentrale Frage, wann nämlich ein erstes großes Windrad in Halver stehen könnte. Die optimistische Einschätzung von Klaus Schulze Langenhorst, Geschäftsführer der SL Naturenergie, die gerne bei Schöneberge eine Windkraftanlage errichten möchte, teilt Kaczor nicht. Langenhorst hatte im AA-Gespräch einen Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren nach einer Genehmigung genannt. Kaczor hingegen ist skeptisch: „Einer wird immer klagen“, entweder ein Verband oder ein Anwohner.“



Abgesehen von der Tatsache, dass die Vorrangfläche bei Engstfeld ökologisch und juristisch gar nicht mehr zu halten war, begründet die Stadt den Weg in die Privilegierung auch mit dem Argument des Klimawandels: „Wir stehen vor der Herausforderung, die Stadt- und Raumstrukturen an die Klimaveränderungen anzupassen. Die Windenergienutzung könnte auch in Halver einen kleinen Beitrag zur verbindlichen CO2-Minderung und damit zum Klimaschutz leisten. Der Ausstieg aus den fossilen Energien kann damit unterstützt werden. Die im Nordwesten von Halver im Bereich Kamscheid vorhande Windenergieanlage mit etwa 640 Kilowattstunden Leistung könnte durch eine leistungsfähigere Anlage ersetzt werden“, heißt es in der Vorlage.



Dass das bisherige Beharren auf Vorrangzonen die Nutzung von Windkraft offenbar eher verzögert als beschleunigt hat, wird auch an anderer Stelle der Argumentation deutlich. Das aktuelle Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, dass den Kreis zur erneuten Prüfung des Antrags für Schöneberge zwingt, zeige, dass die Darstellung der Konzentrationszone Engstfeld überhaupt keine Rolle mehr gespielt habe. Die Vorrangfläche habe weder zu Rechtssicherheit noch zu einer Beschleunigung der Verfahren geführt, sondern zu einer zusätzlichen Verzögerung und zu hohen Kosten auch für die Stadt Halver.