Kostenkontrolle durch Projektmanagement am Bau

Von: Florian Hesse

Die Kostenentwicklung bei Bauvorhaben soll genauer in den Fokus genommen werden. © Hesse, Florian

Die Stadt Halver schafft eine neue Planstelle für Controlling.

Halver - Die Kosten für städtische Bauvorhaben liegen immer wieder über den kalkulierte Ansätzen. Ob Bushaltestellen oder Gerätehäuser: Die Ausgangspreise sind häufig kaum zu halten.

Um Übersicht und Kontrolle über derartige Projekte zu behalten, soll im entsprechenden Fachbereich die Stelle eines Projektmanagers eingerichtet und im Stellenplan ausgewiesen werden. Der Hauptausschuss stimmte am Mittwoch einem Antrag zu, den Dr. Sabine Wallmann, UWG-Fraktionschefin und Vorsitzende des Finanzarbeitskreises, an den Bürgermeister gerichtet hatte.

Ziel ist die Einführung eines digital gestützten Projektmanagement-Systems, ein umfassendes Controlling von Planung, Steuerung und Kontrolle sowie eine betriebswirtschaftliche und technische Rechnungsprüfung. Geprüft werden soll noch, ob es möglich ist, eine solche Stelle interkommunal zu installieren, sodass unter Umständen auch eine oder mehre Kommunen sich Kosten teilen, aber eben auch Einsparungen erzielen.

Wie die Stelle genau ausgeschrieben wird, auch was sie am Ende kostet, soll kurzfristig ermittelt werden, befand der Ausschuss einstimmig, der in diesem Zuge auch den Stellenplan beschloss beziehungsweise für den Rat weiterempfahl. Zur neuen Stelle kommen 8,86 weitere, darunter fällt auch die Entfristung der Position der Klimaschutzmanagerin, die bisher über Fördermittel für einen Zeitraum von zwei Jahren finanziert ist.