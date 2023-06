Straßenböschungen: Vegetation und Defekte sorgen für schlechte Sicht

Von: Thilo Kortmann

Schön anzusehen, birgt aber eine Gefahrenquelle: Das hohe Gras am Seitenstreifen an der Ampelanlage der Umgehungsstraße versperrt den Blick beim Abbiegen. © Kortmann, Thilo

Die nötigen Unimogs stehen in der Werkstatt.

Halver – Die Seitenstreifen an der Umgehungsstraße sind gerade dicht und hoch bewachsen. Was wie absichtlich gewachsene, wilde Blumenwiesen aussieht, um Insekten einen Lebensraum zu bieten, ist aber durchaus unabsichtlich. „Zwei Unimogs sind uns kaputtgegangen. Deshalb können die Mitarbeiter nicht rausfahren und diese Flächen, die in diesem Jahr noch gar nicht gemäht wurden, nicht bearbeiten“, erklärt Andreas Berg von Straßen.NRW. Diese Problematik betreffe nicht nur Halver, sondern den gesamten Bezirk mit 330 Straßenkilometern, „also den halben Märkischen Kreis“, so Berg. Es sprieße „gerade sehr extrem“, sagt der Straßen.NRW-Sprecher. Deshalb stoße man beim Mähen der Grünflächen an Grenzen. Hinzu komme eben der Ausfall der zwei Fahrzeuge. Laut Berg würden sonst die Flächen im Bezirk zwei Mal im Jahr gemäht



Der Baubetriebshof, der für die sonstigen Grünflächen innerhalb des städtischen Bereichs zuständig ist, sieht sich für ein Mähen nicht in der Pflicht. „Wir sind für diesen Bereich nicht mehr zuständig“, erklärt Klaus Ostermann, Leiter des Baubetriebshofes. Der Bereich von der Herpine bis zur Karlshöhe gehöre falle etwa in die Zuständigkeit des Bauhofs oder auch die Beete an der Hagener- beziehungsweise Dortmunder Straße.



Dass das Gras zurzeit so schnell wächst, wird besonders sichtbar an der Abbiegespur in Richtung Lüdenscheid und am neu bepflanzten Kreisel. Dort versperrt das hohe Gras die Sicht, sodass große Vorsicht geboten ist.



Normalerweise können Autofahrer ohne bremsen zu müssen an der Ampelanlage rechts abbiegen, weil der Verkehr sonst gut sichtbar ist. Das hohe, wilde Gras sorgt aber zurzeit dafür, dass man stoppen muss.



Nach dem Hinweis durch unsere Zeitung hat Andreas Berg umgehend reagiert. „Ich habe veranlasst, dass ein Mitarbeiter noch in dieser Woche die besagten Stellen an der Umgehungsstraße mit einem Freischneidegerät mäht“, sagte der Straßen.NRW-Mitarbeiter gegenüber der Redaktion.