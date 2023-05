Schausteller stehen Schlange: Halveraner Kirmes mit 110 Anbietern

Von: Frank Zacharias

Auch in diesem Jahr wird es eine Achterbahn auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums geben: Nachdem der Betreiber des „Coco Beach“ sein Fahrgeschäft im vergangenen Jahr nicht so aufstellen konnte wie geplant, darf er in diesem Jahr erneut um Kundschaft werben – ohne Einschränkungen. © Salzmann

Sie gilt nicht gerade als größte, aber weithin als eine der beliebtesten und best besuchten Innenstadt-Jahrmärkte der Region: Die Halveraner Kirmes lockt im Juni zum bereits 377. Mal die Besucher aus Nah und Fern an.

Halver – Wenn man so will, ist es ein erster „richtiger“ Neustart nach drei von Corona geprägten Jahren: Die 377. Halveraner Kirmes soll da anknüpfen, wo sie im Jahr 2019 aufgehört hatte, als Tausende Menschen die Straßen füllten, unbefangen beieinanderstanden und den Höhepunkt im heimischen Veranstaltungsjahr einfach nur genießen konnten. „Wir sind froh, dass wir Corona hinter uns haben“, sagt Lutz Eicker, Platzmeister der Kirmes, und weiß: „Die Leute wollen wieder rausgehen und Spaß haben.“ Vom 9. bis 12. Juni ist es wieder an der Zeit für Mandeln, Fahrspaß und das eine oder andere Kaltgetränk.

Die Einschränkungen der Vorjahre will der Organisator des Spektakels endgültig hinter sich lassen. Die Vorzeichen stehen günstig, denn dem Ruf der Halveraner Kirmes hat die Pandemie nicht geschadet. „Unsere Kirmes ist zwar verhältnismäßig klein, aber bei den Schaustellern immer noch sehr beliebt“, sagt Eicker, der im Vorfeld der Veranstaltung erneut weitaus mehr Bewerber als verfügbare Plätze zählte.

Reserveliste mit 30 Geschäften

110 kleine und große Geschäfte und Buden gibt es, 30 weitere stehen auf der Reserveliste. „Und die brauchen wir auch“, betont er. Denn kurzfristige Absagen seien immer möglich und keine Seltenheit – aus gutem Grund: „Zwar freuen sich alle Schausteller auf wieder normale Bedingungen, aber alle klagen über große Personalprobleme“, berichtet Lutz Eicker von vielen Gesprächen mit den Beschickern. „Den Ausfall kleinerer Stände können wir gut kompensieren, bei den größeren Fahrgeschäften wäre das natürlich schwieriger.“

Viele Attraktionen - in bis zu 42 Metern Höhe

Doch so weit soll es natürlich nicht kommen, zumal man um das Bemühen der vielen Schausteller weiß, die Halveraner Kirmes besuchen zu können. Zu den „Stammbeschickern“ wie Hermann Bonner (Break Dance No. 1, Jugendheimplatz), Frank G. Schmidt (Autoscooter, Kulturbahnhof) und Mischa Kreft (Musikexpress, Fachmarktzentrum) kommen weitere Highlights, die echten Kirmesfans sicher ein Begriff sind, aber auch alle anderen begeistern sollen.

Gehört zum Abschluss der Kirmes dazu: das Feuerwerk ist erneut für den Montagabend geplant. © Lars Urbas

Angekündigt haben sich außerdem: Der „Super Dance“ (Scheibenwischer“) von Fritz Braun sen., der vor den Schieferhäusern stehen wird, das Hochfahrgeschäft „Fly Over“ von Anke-Edda Piontek (ZOB), die rotierende Riesen-Schaukel „X-Factor“ von Franz Deinert (Sparkassenplatte), der 42 Meter hohe „Fighter“ von der MMV Betriebs GmbH, das Riesenrad „Grand Lux Panorama“ von Ronny Cornelius, das Laufgeschäft „Mikes Pit Stop“ von Mike Cornelius, die Achterbahn „Coco Beach“ von Mischa Kreft (alle auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums) sowie der „Voodoo Jumper“ mit seinen hängenden Zweier-Gondeln von Hans Otto Schäfer auf dem Jugendheimplatz.

Nadelöhr auf der Frankfurter Straße wird verbreitert

Jede Menge Abwechslung ist also garantiert, wenn am 9. Juni der Startschuss zur 377. Auflage der Halveraner Kirmes fällt. Allerdings gibt es auch in diesem Jahr kleine Einschränkungen – in Form eines Nadelöhrs in Höhe der Volksbank-Baustelle auf der Frankfurter Straße: Aber der Bauzaun soll zurückgebaut werden, sodass wir sogar genug Platz haben, um davor noch Geschäfte zu stellen“, sagt Lutz Eicker, der an anderer Stelle dafür mehr Platz zur Verfügung hat: „Wir sind sehr froh, dass wir den Parkplatz des Fachmarktzentrums wieder nutzen können.“ Aufgrund eines einzubauenden Tanks für die Löschwasserversorgung und einer anschließend festgestellten Belastung des Bodens fehlten für die Kirmes 2022 etwa 2500 Quadratmeter Fläche. Diese kann nun wieder „bespielt“ werden.

Darauf müssen Autofahrer achten

Aber dadurch steht natürlich auch nur noch etwa die Hälfte der Parkplätze vor den Geschäften des Fachmarktzentrums zur Verfügung. „Für die Zeit der Kirmes gilt dort dann eine Parkscheibenregelung“, betont Lutz Eicker. So soll verhindert werden, dass Kirmesbesucher die Parkplätze langfristig belegen und damit Kunden des Zentrums wegnehmen. „Wer aber einen Einkaufsbon eines der anliegenden Geschäfte für den fraglichen Zeitraum hat, braucht ein Knöllchen auch dann nicht zu bezahlen, wenn er vergessen hat, eine Parkscheibe auszulegen“, betont Eicker, der bekanntlich nicht nur Platzmeister der Kirmes, sondern auch im Ordnungsamt tätig ist.