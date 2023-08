Chance nutzen: Die Perspektiven des Denkhofs

Von: Florian Hesse

Teilen

Die Entwicklung des innerstädtischen Wippermann-Geländes geht weiter. © Stadt Halver

Am Denkhof an der Frankfurter Straße soll sich nicht nur die Fassade verändern.

Halver – Bis alles schön und nutzbar ist, wird es noch dauern. Alles muss raus, ist zurzeit eher die Devise. Der Denkhof an der Frankfurter Straße unterhalb der Polizeiwache wird weiter kernsaniert. Bis in den Sommer 2024 dürfte das dauern, schätzt Kristian Hamm, gemeinsam mit Matthias Clever Geschäftsführer der EWH GmbH als Eigentümer des Gebäudes.

Was viele Halveraner freuen dürfte: Die kontrovers diskutierte Fassade mit schwarzem Graffiti auf Fliesenuntergrund wird verschwinden. Anthrazit soll das Gebäude gestrichen und mit bodentiefen Fenstern optisch deutlich aufgewertet werden. Wichtiger aber sind den Halveraner Unternehmern die Inhalte des Denkhofs im Kreativ-Quartier Wippermann:



Herr Hamm, gibt es eine „Deadline“ zur Umsetzung des Vorhabens?

Hamm: Die gibt es tatsächlich. Bis zum 31. Dezember 2024 müssen wir fertig sein. Dazu haben wir uns vertraglich verpflichtet.

Was werden die künftigen Nutzer dann vorfinden?

Vieles und Verschiedenes. Was Halver fehlt, ist beispielsweise ein großer, multifunktionaler Tagungsraum. Dafür haben wir einen unterteilbaren Saal mit einer Gesamtfläche von 250 Quadratmetern vorgesehen. Das reicht für Jahreshauptversammlungen, größere Seminare oder auch Ratssitzungen.

Das Projekt Coworking, das im September 2021 an den Start gegangen ist, soll aber fortgeführt werden?

Ja, weil wir sicher sind, dass diese Form des mobilen Arbeitens Zukunft hat. Für viele mag Homeoffice eine Lösung sein, aber nicht für jeden. Die Möglichkeit, „mal eben“ und preiswert einen Schreibtisch oder einen ganzen Raum zu buchen, für einen halben oder ganzen Tag oder ein Projekt über einige Wochen dürfte für viele eine Hilfe sein. Nicht jeder kann ungestört zuhause arbeiten.

Was bedeutet preiswert?

Wir haben uns auch verpflichtet, die Preise zu deckeln. Abe es wird unterschiedliche Pakete für die Nutzer geben. Ein halber Tag vielleicht zehn Euro, ein Monatsticket nur für den Arbeitsplatz ab rund 60 Euro, je nach Bedarf. Kaffee-Flatrate ist da übrigens drin, bevor Sie fragen (lacht).

Gibt’s außer Saal und Cowork-Schreibtischen noch was?

Wir werden im Obergeschoss Fläche vorhalten, die möglichst dauerhaft vermietet werden soll für Gründer, die dort ihre Ideen entwickeln können. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade in der Gründerszene Bedarf an bezahlbarem Büroraum besteht und auch an Räumen, wo man sich mit Geschäftspartnern zusammensetzen kann. Einem Bänker seinen Businessplan zuhause in der Küche zu präsentieren, wirkt nicht so gut ...

Aber das muss jemand am Ende auch organisieren?

Ja, und nicht nur das. Coworking, Gründerszene, Seminarbetrieb, aufräumen, beraten, vernetzen – wir werden da eine gute Seele brauchen, die für die Sache brennt. Der Kern des Denkhofs soll die Vernetzung der Nutzer sein. Vielleicht sitzt an einem Schreibtisch ja ein IT-Fachmann, der dem anderen mit Tipps weiterhelfen kann, vielleicht an einem anderen ein Journalist, der Kontakte vermittelt. Und auch da ist bei der Anbahnung der Cowork-Manager oder die Managerin gefragt.

Was hätte der oder die Betreffende noch für Aufgaben?

Zum Beispiel die Buchungen zu koordinieren. Das soll online und analog möglich sein. Und er wäre auch Ansprechpartner für externe Anbieter von Seminaren oder Tagungen. Wir sind dabei, im Denkhof die Ressourcen zu schaffen für Unternehmen oder Träger aus der Bildungslandschaft und halten die erforderliche Technik vor. Am Ende geht es uns um eines: Wir haben mehr als 700 Quadratmeter innerstädtische Fläche und darauf die Chance, Arbeit, Wirtschaft und Bildung zusammenzubringen. Die wollen wir nutzen.