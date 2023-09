Die Zukunft der OGS: Stadt muss Platzbedarf kennen

Von: Florian Hesse

Der OGS-Betrieb, hier an der Lindenhofschule in Halver, ist wichtig für viele Familien. © Lorencic, Sarah

Die Offene Ganztagsschule stellt die Stadt in mehrfacher Hinsicht vor Herausforderungen.

Halver - Etwa 830 Elternhäuser erhalten in den kommenden Tagen Post. Zum Teil geben die Klassenlehrer den Grundschülern Elternbriefe mit nach Hause. Eltern von Kindergartenkindern besser: Vorschulkinder dürften den Fragebogen der Stadt im Briefkasten finden. Es geht um die Zukunft der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Halver.



Gerade einmal zwölf Fragen sind zu beantworten durch einfaches Ankreuzen auf drei Seiten. Kai Hellmann, verantwortlich in der Stadtverwaltung für Schulfragen, hofft auf einen möglichst hohen Rücklauf und bittet dringend darum, den Bogen auszufüllen und zurückzuschicken. Der frankierte Rückumschlag liegt bei den Vorschulkindern bei, die Grundschulkinder geben den Bogen wieder bei der Klassenleitung ab. Und natürlich sind die Angaben anonym.



Entwickelt hat den Fragenkatalog Prof. Dr. Heinz Günter Holtappels von der TU Dortmund. Er ist beauftragt, die Entwicklung der OGS in Halver zu begleiten und die Stadt zu beraten. Denn es gibt eine Reihe offener Fragen, die möglichst schnell geklärt werden müssen. Und es gibt Hunderte von Familien, die davon direkt berührt sind. Denn etwa 365 Kinder nehmen zurzeit dieses Angebot an drei Standorten wahr: an der Regenbogenschule in der Stadt und in Oberbrügge sowie an der Lindenhofschule. Mit der OGS wird zum einen die pädagogisch wertige Nachmittagsbetreuung der Kinder abgesichert und zugleich die mögliche Berufstätigkeit von Eltern.



Diese Betreuung aber muss organisiert werden in einem schwierigen Umfeld. Denn der Bundesgesetzgeber schreibt vor, dass ab dem 1. August 2026 mindestens die Kinder der ersten Klasse einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben. Bis zum 1. August 2029 werden es alle Grundschulkinder sein. Ob die Nachfrage dann durch die Decke geht, ist nicht abzusehen. Hellmann vermutet das kurzfristig nicht, mittelfristig geht er aber von einer deutlichen Zunahme aus. Um das planen zu können werden daher die Eltern von Schulkindern der Jahrgänge 2014 bis 2016 angefragt, das heißt, Klasse 1 bis 3, und die von Vorschulkindern der Jahrgänge 2017 bis 2019. „Wir müssen“, sagt Hellmann, „das möglichst genau planen können“.



Die Stadt Halver als Träger der OGS muss wissen, welchen Platzbedarf sie in den kommenden Jahren hat, um die Kinder gut unterzubringen. Das gilt für die OGS-Räume selbst, aber auch für die Kapazität von Mensen und Küchen. Dafür hat man in der Vergangenheit bereits vorgesorgt an allen drei Grundschulgebäuden und wird das weiter tun.



Allerdings: Das hat viel Geld gekostet und wird es weiter tun. Der größte Teil davon bleibt an der Stadt hängen. Für Halver angekündigt sind 650 000 Euro Bundes- und Landesmittel, wie es bei einem Fachgespräch in Unna am 24. August angekündigt wurde. Leistungen, die Halver in Höhe von rund 100 000 Euro seit Oktober 2021 vorfinanziert hat, werden damit abgedeckt. Doch die kommenden Kosten an der Lindenhofschule und an der Regenbogenschule bewegen sich im siebenstelligen Bereich. „Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die OGS ist nicht auskömmlich finanziert“, stellt der Schulexperte im Rathaus fest.



Die Anmerkung bezieht sich dabei nicht allein auf die Kosten für Neubau, Umbau, Erweiterung oder Sanierung, für die die Mittel fließen, sondern auch für den Normalbetrieb der Einrichtungen. Die Aufgabe, die der Bund an die Kommunen weiterreiche, werde nicht hinreichend refinanziert. Etwa 1,3 Millionen Euro gibt Halver für den OGS-Betrieb in diesem Jahr aus, lediglich 250 000 Euro erhält die Stadt vom Land plus rund 200 000 Euro aus Elternbeiträgen und 300 000 Euro aus den Beiträgen für das Mittagessen.



Dass die OGS irgendwann billiger im Betrieb werde, hält Hellmann für unrealistisch. Denn auch die Personalkosten seien gestiegen und würden das weiterhin tun. Und es sei absehbar, dass weiteres Fachpersonal gewonnen werden müsse, was zum einen in der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt schwierig und außerdem natürlich teurer sein wird. Doch dieses Fachpersonal benötige man, um weiter eine qualifizierte Betreuung aufrechterhalten zu können. Hier wird das Land die Fördersätze auch nur – wie bisher – um 3 Prozent jährlich erhöhen, das gleicht nicht mal die tarifliche Steigerung der Lohnkosten aus.



Ab 2024 Ferienpause in der Betreuung Für Eltern von OGS-Kindern steht bereits im kommenden Jahr eine Neuerung ins Haus. In der zweiten Ferienhälfte schließen beide Ganztagsschulen (Lindenhofschule und Regenbogenschule) gleichzeitig.

Die Möglichkeit, die Kinder in der jeweils anderen OGS betreuen zu lassen, entfällt damit. Grund ist, sowohl die Zeit für didaktisch-fachliche Weiterbildung zu nutzen wie auch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein familienfreundliches Zeitfenster für die Urlaubsplanung anbieten zu können.

Alleingelassen werden die Eltern in der zweiten Ferienhälfte aber nicht, heißt es seitens der Stadt Halver. Mit den Trägern der Ferienspaß-Veranstaltungen ist abgesprochen, dass sie ihre Angebote in die zweite Ferienhälfte legen.