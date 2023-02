Baugebiete in Halver: Rechtssicherheit, aber kein Freifahrtschein

Von: Florian Hesse

Mehr Rechtssicherheit durch ein Gutachten zu den geplanten Baugebieten. Doch in den Projekten steckt noch viel Arbeit für die Verwaltung. © Florian Hesse

Die Neubaugebiete Schillerstein und Herksiepe beschäftigen Weiter Politik und Verwaltung.

Halver - Das von der Stadt beauftragte Rechtsgutachten zu den Neubaugebieten Schillerstein und Herksiepe bringt mehr Rechtssicherheit für die Stadt bei der Weiterführung ihrer Bauleitplanung. Das war einhelliger Tenor in der Sitzung des maßgeblichen Ausschusses für Planung und Umwelt. Ein „Freifahrtschein“ sei dies jedoch nicht, betonte am Mittwochabend Kämmerer Simon Thienel, zuständig für Planungsfragen.

„Wir werden damit bestärkt, den Weg nach dem Paragrafen 13 b (beschleunigtes Verfahren, Anm. d. Redaktion) weiterzugehen“, stellte Thienel fest, „aber das gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden.“



Das Gutachten (wir berichteten) unterstützt die Stadt in ihrer Absicht, die Gebiete im beschleunigten Verfahren zu entwickeln, sagt darüber hinaus aber auch aus, die Einwände der Regionalplaner in der Bezirksregierung zu berücksichtigen.



Für Thienels Fachbereich bedeutet das konkret, einen entsprechenden Ausgleich nachzuweisen, was Wohnflächen in Halver angeht, sprich, nicht benötigte oder zur nicht Verfügung stehende Flächen aus der Stadtentwicklungsplanung herauszunehmen. Daran werde bereits mit Druck gearbeitet. Und auch die Frage des Anschlusses der Bereiche an die vorhandene Bebauung müsse mit den Regionalplanern einvernehmlich abgestimmt werden müssen. Thienel: „Das müssen wir jetzt final abräumen.“



Beantragt hatte die Beauftragung des Gutachtens die CDU-Fraktion in einer Sondersitzung des Rats Mitte Januar, angetrieben durch die Sorge, dass die Entwicklung der Gebiete ohne die Nutzung des entsprechenden Paragrafen ins Stocken geraten könnte oder gar scheitern würde.



Im Ergebnis stieß das jetzige Verfahren einschließlich des Auftrags für das Gutachten auf durchweg positive Resonanz in den Fraktionen. Es zeige, dass die Verwaltung auf einem guten Weg sei, freute sich SPD-Fraktionschef Martin Kastner. Dass das Gutachten dringend nötig gewesen sei, hielt indessen Uwe Leinung (Bündnis 90/Die Grünen) fest: „Wir haben hier ja auch von der Verwaltung schon gehört, das Verfahren sei rechtswidrig.“