Halver ist bei Gewerbeflächen zunächst blank

Von: Florian Hesse

Die letzte Gewerbefläche in Halver an der Susannenhöhe ist verkauf an die Spedition MLK.

Die letzte Fläche an der Susannenhöhe ist verkauft an die Halveraner Spedition MLK.

Halver - Was freie Gewerbeflächen angeht, ist die Stadt Halver mit Stand Anfang 2023 so gut wie blank. Das letzte Stück Gelände mit etwa 2 Hektar (20 000 Quadratmeter) an der Susannenhöhe ist vermarktet. Eine kleinere Fläche mit 2500 bis 3000 Quadratmetern hätte Kämmerer Simon Thienel noch im Portfolio. Doch auch die gilt bereits als reserviert. Für eine größere Gewerbeansiedlung dürfte das nicht reichen. Und Besserung ist nicht in Sicht.

Die Spedition MLK GmbH mit Sitz am Langenscheid hat Erweiterungsbedarf. Er habe die Fläche an der Susannenhöhe erworben, bestätigt Geschäftsführer Sebastian Kämper, der auf dem Gelände Lagerplatz herstellen will. Aufgrund der schwierigen Topografie dürfte etwa die Hälfte des Grundstücks nutzbar sein.



Für ansiedlungswillige Unternehmen oder Halveraner Firmen heißt es nun warten. Im Bereich Leifersberge in der Verlängerung der Oststraße entwickelt die Stadt Halver zurzeit die einzig noch zur Verfügung stehende Fläche mit immerhin 9,6 Hektar Gesamtgröße. Doch vor 2025, so die Einschätzung, dürften in Leifersberge noch keine Bagger rollen, sagt Thienel im Gespräch mit unserer Redaktion. So steht es auch auf der städtischen Homepage: „Die Planungen laufen dazu auf Hochtouren, und der Aufstellungsbeschluss ist bereits gefasst worden. Im Rahmen der aktuellen Planung werden derzeit die Terrassierung und die Ergebnisse der eingeholten Artenschutz- und Bodengutachten ausgewertet.“



Allerdings findet sich an derselben Stelle auch eine wichtige Info für mögliche Interessenten: „Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Kapazität des Gewerbegebiets mit einer Größe von ca. 9 ha bereits nahezu erschöpft.“



Im Klartext bedeutet das, dass die Nachfrage etwa doppelt so groß ist wie das Angebot. In Leifersberge zum Zuge kommen voraussichtlich ausschließlich Halveraner Unternehmen, die ihren Standort sichern oder erweitern wollen. Anfragen habe er auch aus Lüdenscheid, Hagen und Wuppertal auf dem Tisch gehabt, so der Kämmerer, der in seiner Funktion auch für die Wirtschaftsförderung in Halver zuständig ist. Priorität bei der Vergabe hätten allerdings Firmen aus Halver.



Dabei wird sich Leifersberge nach jetzigem Stand der Überlegungen in vielerlei Hinsicht von allen Gewerbegebieten in Halver und vermutlich der gesamten Region unterscheiden. Die bisher vorhandenen sieben Interessenten sind zusammengeschlossen in einem Energie-Effizienz-Netzwerk mit der Stadt Halver, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen und Effizienz-Agentur NRW. „Durch einen moderierten Austausch sollen die lokalen Unternehmen miteinander Erfahrungen teilen und gemeinsam Ziele für mehr Klimaschutz festlegen und so vorteilhafte und klimafreundliche Investitionen tätigen“, so das definierte Ziel. Gleichzeitig erarbeiten die Unternehmer mit der Politik die Festsetzungen im Bebauungsplan. So wird sich der Arbeitskreis Energie und Umwelt auf der Arbeitsebene intensiv mit den Unternehmern austauschen, bevor die Ergebnisse in die Ausschüsse münden. Diese Idee der Vorgehensweise hatten Simon Thienel und Karla Luchterhandt, die hier Politik und Unternehmen zusammenbringen.



Was sich zunächst abstrakt anhört, könnte in viele ganz praktische Details münden. Angedacht sind ein intelligentes Energiemanagement zwischen vernetzten Gebäuden, gemeinsam genutzte Büroflächen, ein Parkhaus statt ebenerdiger Stellplätze, durchdachte Logistiklösungen, Fotovoltaik und vieles mehr. Die Kickoff-Veranstaltung zum „Green Deal Halver-Leifersberge“ findet am Mittwoch, 11. Januar, 16.30 Uhr, statt. Im Anschluss gibt es ab 17.30 Uhr eine Informationsveranstaltung für weitere Interessenten, unabhängig von Leifersberge.



Die möglichen Anforderungen für Halvers neues Gewerbegebiet hatte die Fraktion der Grünen im Juni vergangenen Jahres formuliert. Der Rat hatte daraufhin einstimmig beschlossen, den umfangreichen Katalog in die weiteren Beratungen der Gremien aufzunehmen.



Doch auch bei Berücksichtigung ökologischer Belange bedeutet die Erschließung von Leifersberge einen Eingriff in die Natur. Die Kompensation gelingt an anderer Stelle, so der Plan. Denn die Kalamitätsfläche in Leifersberge, die der Borkenkäfer angerichtet hat, gilt unverändert als Waldfläche. Das Anderthalbfache muss die Stadt neu anpflanzen, dazu kommen weitere erhebliche Ausgleichsmaßnahmen, die die Stadt nur leisten kann aufgrund eines Grundstücksgeschäfts aus dem vergangenen Jahr. Damals hatte die Stadt große Flächen aus der Erbengemeinschaft Wippermann erwerben können, die als Ausgleich für Leifersberge herangezogen werden können. Ohne das ökologische Projekt „Von der Quelle bis zur Mühle“ gemeinsam mit dem Verein Heesfelder Mühle wären die dringend benötigten Gewerbeflächen nicht realisierbar gewesen, erinnert der Kämmerer.