Weniger Straftaten in Halver

Von: Florian Hesse

Bei Straftaten insgesamt verzeichnet die Polizei in Halver einen leichten Rückgang. Bei Wohnungseinbrüchen ist das allerdings nicht der Fall. © Florian Hesse

Die Kriminalitätsstatistik für Halver liegt vor

Halver - Die Gesamtzahl an Straftaten in Halver ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Kriminalitätsstatistik weist für 2022 insgesamt 699 Straftaten unterschiedlicher Art aus, die polizeibekannt wurden. Im Jahr zuvor waren es 755. Der Rückgang beträgt damit 7,42 Prozent. Die Aufklärungsquote bei allen Straftaten liegt bei fast 54 Prozent.

„Straftaten gegen das Leben“, wie die Statistik es nennt, verzeichnete die Kreispolizeibehörde in Halver nicht. Wie im Vorjahr liegt die Zahl bei null.



Die Zahl erfasster Sexualdelikte ist im selben Zeitraum zurückgegangen um 45,5 Prozent, in Zahlen: von 33 auf 18. Drei Fälle von Vergewaltigung beziehungsweise schwerer sexueller Nötigung wurden aufgenommen. Im Jahr zuvor gab es davon keinen. Zwei Mal wurden Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern aktenkundig. Das ist die gleiche Zahl wie im Jahr zuvor.



Die Verbreitung pornografischer Schriften beziehungsweise Erzeugnisse ging im Vorjahresvergleich zurück von 26 auf sechs, das bedeutet, um 77 Prozent. Interessant wird es in diesem Fall bei der Aufklärungsquote. Die beträgt etwa 117 Prozent, was sich auf Nachfrage bei der Polizei erklärt: Erfasst wurden dabei auch Altfälle aus dem Vorjahr, die 2022 geklärt werden konnten. Die Aufklärungsquote bei Sexualdelikten liegt insgesamt bei 100 Prozent, wie aus der Statistik weiter hervorgeht.



Eine leichte Zunahme weist der Bereich der Raubdelikte auf, und zwar von vier auf sechs, darunter ein Raubüberfall. Den hatte es im Jahr zuvor nicht gegeben. Der Fall wurde aufgeklärt.



Eine Zunahme verzeichnete die Polizei in Halver bei Fällen von Körperverletzung. Polizeibekannt wurden 80 entsprechende Delikte, neun mehr als im Vorjahr. Darunter waren zwölf Fälle schwerer beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung. Der Rückgang von 26 auf zwölf ist auffällig. Bei Diebstählen unterschiedlicher Art ist ein Rückgang zu verzeichnen von 210 auf 197. 29 dieser Fälle konnten aufgeklärt werden. Vier gestohlene Autos wurden gemeldet, in drei Fällen konnten die Täter ermittelt werden. Ins Auge fallen aber im Bereich des Diebstahls zwei Entwicklungen: Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg von zwei auf 13 überaus deutlich. Und die Aufklärungsquote lag in diesem Bereich im vergangenen Jahr bei null. Außerdem waren offenbar mehr Taschendiebe unterwegs. Bekannt wurden 20 Fälle. Im Jahr zuvor waren es noch 14.



Leicht steigend ist die Zahl der Betrugsfälle von 95 auf 101. Hier liegt die Aufklärungsquote bei 54,5 Prozent. Und immer wieder verzeichnet die Polizei Widerstandshandlungen oder tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte beziehungsweise gleichgestellte Personen. Das war in Halver im vergangenen Jahr acht Mal der Fall, im Vorjahr waren es sieben.



Die Zahl von Sachbeschädigungen war leicht rückläufig von 86 auf 81, Rauschgiftdelikte gingen deutlich zurück von 49 auf 23, ebenso das Feld der Gewaltkriminalität mit 21 Fällen nach 30 im Vorjahr. Computerkriminalität wurde weniger registriert. Die Fallzahl ging von sieben auf vier zurück. Die Aufklärungsquote beträgt hier 25 Prozent. Straftaten im öffentlichen Raum, polizeilich bezeichnet als Straßenkriminalität, wurde in 141 Fällen verzeichnet – in etwa gleichbleibend im Vergleich zum Vorjahr mit 138 Delikten.