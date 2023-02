Die Haushaltsrede der SPD

Von: Florian Hesse

Teilen

Martin Kastner, Fraktionsvorsitzender der SPD © Florian Hesse

Martin Kastner, Fraktionsvorsitzender der SPD in Halver

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Kämmerer,

verehrte Ratskolleginnen und -Kollegen,

Halveraner Bürger und Mitarbeiter der Verwaltung und der örtlichen Presse

„Blick hin auf die Menschen, unsere Bürger in Halver, und weg von den reinen Zahlen“

Meine Damen und Herren!

Was erwarten eigentlich die Menschen in Halver von der Verwaltung und Politik? Aber auch, welche Rahmenbedingungen brauchen unsere örtlichen Unternehmer?

Nach intensivem Ringen der letzten Wochen um Projekte und um ausgewogene Ansätze bei den Steuern und Abgaben hilft der Blick auf die berechtigten Ansprüche unserer Bürger. Und genau diese sollen im städtischen Haushalt abgebildet und gewährleistet werden.

Das ist beispielsweise das Schulangebot mit allen Schulformen in Halver. Nicht alle Kommunen um uns herum verfügen über ein Gymnasium, eine Sekundarschule und Grundschulen mit zwei unterschiedlichen Unterrichtsformen. Gute Betreuung im offenen Ganztag an den Schulen und ausreichende Plätze in den Kindergärten werden gebraucht. Sie finden sich direkt im städtischen Stellenplan oder in der Kreisumlage wieder. Genau wie unser Jugendzentrum oder auch Kindervilla und Jugendtreff. Das ist wertvoll für unsere Kinder und ein Standortvorteil beim Wettbewerb um Facharbeitskräfte für die Wirtschaft.

Der Bürger erwartet weiterhin eine ansprechbare und funktionierende Verwaltung! Ob beim Wohngeld mit reichlich neuen Herausforderungen, ob beim Bauamt zu unterschiedlichen Themen wie fachliche Auskunft und Beratung.

Ein wichtiges aktuelles Beispiel hierfür ist auch unsere Klimaschutzmanagerin mit ihrem umfangreichen Angebot. Natürlich wird auch in allen anderen Bereichen der Verwaltung zeitnahe Bearbeitung und Ansprechbarkeit erwartet. Bis hin zur Wirtschaftsförderung und Bauleitplanung. Wichtig und wertvoll für unsere Unternehmen bei Veränderungen und Zukunftsplanung.

Im Haushalt finden sich auch Baumaßnahmen zu Feuerwehrgerätehäusern, Fahrzeuge für den Einsatz, Arbeiten um die neue Rettungswache (städtischer Teil) wieder. Das ist nicht „nice to have“, das ist Daseinsvorsorge und Pflichtaufgabe. Bürger und Betriebe haben einen Anspruch auf zeitnahen Brandschutz und Rettungsdienst. Und wenn man dies mit einer ehrenamtlichen Feuerwehr gewährleistet, gehört hierzu auch eine attraktive Nachwuchsförderung der Jugendfeuerwehr.

Unser Ehrenamt in allen Bereichen macht Halver farbenfroh, vielseitig und attraktiv. Jeder Euro im Haushalt z. B. für Kulturangebot, Heimatmuseum oder Herpine ist abgewogen und somit gut angelegt. Die Vereinskultur mit Sportangeboten und Kinder/Jugendarbeit ist kreisweit anerkannt und geschätzt. Unser Bürgerzentrum entwickelt sich zum Magneten für alle Generationen und wird nun komplett barrierefrei.

Die Bürger und die Wirtschaft erwarten eine gute Infrastruktur, freuen sich in Halver über kostenfreie Parkplätze vor Geschäften und Gastronomie. Die Busbahnhöfe stehen kurz vor der Fertigstellung und wenn wir nun über die Bestückung mit Wartehäusern und Anzeigetafeln sprechen, sollten wir es gründlich und nachhaltig machen. Denn auch hier wird zu Recht eine zeitgemäße und funktionale Lösung erwartet, genau wie überall um uns herum.

Die Straßen in Halver bessern sich zusehends, auch wenn natürlich überall noch mehr gemacht muss. Im Haushalt wird dieser Erhalt unserer Infrastruktur auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen weiter nach vorne gebracht.

Die Stadt investiert in die Planung des Industriegebiet Leifersberge erstmalig unter ökologischen und nachhaltigen Gesichtspunkten. Ausgleichflächen werden erworben und der Naturschutz hat eine gehobene Rolle bei allen städtischen Planungen. Auch dies wird heutzutage erwartet und muss finanziert werden.

Dies war ein Blick „Weg von reinen Zahlen und auf die Ansprüche der Menschen an den Haushalt unserer Stadt“. An dieser Stelle kann man noch viel mehr Dinge anführen, die alle wichtig und notwendig sind. Deshalb braucht die Stadt Halver einen genehmigungsfähigen und ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 und einen strukturellen Haushaltausgleich für die Folgejahre. Nur damit können die Aufgaben für die Bürger und Betriebe erbracht werden.

Eine Haushaltsrede ohne viele Zahlen und ohne Angriff auf den politischen Mitbewerber. Geht das? Auf Letzteres möchte ich auf jedem Fall verzichten.

Die SPD unterstützt den Kompromissvorschlag der Verwaltung zur moderaten Anhebung der Steuersätze. Nach ca. 10 Jahren ist dieser Ansatz notwendig und längst überfällig. Die Anhebung der Grundsteuer B belastet den Durchschnittshaushalt mit ca. 4,5 Euro im Monat. Die Gesamtgebühren sind durch die Entlastung beim Schmutzwasser unter dem Stand von 2018. In allen Städten um uns herum zahlen die Bürger teilweise deutlich mehr Grundsteuer A und B. Selbst landesweit bleibt die Stadt Halver damit ganz weit unten.

Bei einer Ausgangslage mit steigender Kreisumlage, steigenden Energiekosten und Tariflohnentwicklungen, niedrigeren Schlüsselzuweisungen vom Land ist Verharren unter den fiktiven Hebesätzen geradezu fahrlässig. Wir zahlen dadurch zu viel an den Kreis und erhalten weniger vom Land!

Auch bei einer Gewerbesteueranhebung von nur 17 Punkten auf 440 bleibt Halver kreisweit unten und somit weiterhin attraktiv für gewerbliche Ansiedlung. Die Gewerbesteuer wird nur bei Gewinnen und nach Abzug der Freibeträge gezahlt. In schwächeren Wirtschaftsphasen fällt sie nicht an, aber die Leistungen der Kommune werden weiterhin erbracht.

Die Last sollte fair auf viele Schultern aufgeteilt werden, damit die Stadt weiterhin ihre Aufgaben für alle erfüllen kann. Mit Schulden die nachfolgenden Generationen zu belasten, möchten wir vermeiden, genau wie die Finanzierung der zukünftigen Haushalte mit dem Verkauf von „Halveraner Boden“. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sollen zukünftig dem Schuldenabbau dienen. Weiterhin möchten wir vorwärtskommen auch hier in Halver bei der Energiewende. Das Ende der Vorrangzone Engstfeld bietet endlich die Chance für Windenergie in Halver und wir begrüßen im Bereich Photovoltaik das Gutachten zu möglichen Flächen. Und nicht zuletzt sieht die SPD eine Chance auf dem Wippermanngelände die Facharztversorgung deutlich zu verbessern.

Auch unter schwierigen Rahmenbedingungen möchte die SPD die Stadt zukunftsfähig weiterentwickeln und maßvoll gestalten.

Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit mit allen anderen Fraktionen in diesem Jahr, gerade auch jetzt bei der Suche nach einem möglichst breit getragenem, mehrheitsfähigem Kompromiss.