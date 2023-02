Die Haushaltsrede der Grünen in Halver

Von: Florian Hesse

Matthias Clever, Fraktionssprecher der Grünen in Halver © Florian Hesse

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brosch, sehr geehrte Damen und Herren,

die Zukunft hält nicht mehr, was sie einmal versprochen hatte.



Vor exakt einem Jahr sind wir noch davon ausgegangen, dass sich die Corona-Krise ihrem Ende zuneigt und wir uns alle vor allem auf eines freuen: Normalität.



In drei Tagen vor einem Jahr hat sich die Welt verändert. Bomben schlugen in Wohnhäuser in Kiew ein. Der Beginn des vernichtenden Angriffskrieges auf die Ukraine jährt sich. Was sich heute vor einem Jahr niemand von uns vorstellen konnte – ein Krieg in Europa – war nur 72 Stunden später Wirklichkeit.



Corona, radikale Staatsfeinde und der Krieg haben uns in den Grundpfeilern unseres Landes erschüttert: in unserem Glauben an die sichere Demokratie und Wohlstand, in unserem Glauben an Frieden in Europa.



Damit verbunden direkte Auswirkungen: Energiekrise, Lieferengpässe, immer höhere Lebensmittelpreise, eine steigende Inflation. Viele Menschen wissen nicht, wie sie mit ihrem Gehalt die Lebenshaltungskosten decken können. Die Menschen fühlen sich alleingelassen. Klare Leitplanken fehlen – während der Kanzler zaudert, haben die Menschen Angst. Angst vor signifikanten Einschnitten im eigenen Leben. Angst davor, Wohlstand zu verlieren. Angst vor radikalen Strömungen. Aber auch Angst vor Umweltkatastrophen: Stürme, Flut, Waldbrände – all das passiert nicht mehr irgendwo auf der Welt. Die Katastrophen ereignen sich direkt bei uns vor der Haustür.

Jetzt erst recht, wollen und müssen wir zeigen, dass die Demokratie das Beste ist, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Wir müssen das soziale Miteinander, den sozialen Frieden sichern. Daher kann es für uns nicht die Lösung sein, sich nun das Geld (Zitat Michael Brosch) bei den „Bürgern abzuholen“.



Ja, der Bürgermeister hat Recht, wenn er sagt, dass auf den Musterhaushalt eine Erhöhung im Monat keine 10 Euro ausmachen. Wenn der Musterhaushalt aber für jeden Wocheneinkauf durchschnittlich „nur“ 30 Euro mehr bezahlen muss, für jede Tankfüllung „nur“ 10 Euro und für Energie in der Woche „nur“ 30 Euro – aus der Vielzahl der „Nurs“ werden schnell viele hundert Euro im Monat. Verschärft wird die Situation dadurch, dass der von Ihnen gebildete Musterhaushalt wenig mit der Realität vieler Halveranerinnen und Halveraner zu tun hat. Viele Menschen leben auf viele Quadratmeter und haben dennoch wenige Geld (niedrige Rente, geringe Einkommen) und diese Menschen trifft es hart.



Die Steuer-Einnahmen sind auf einem Rekordhoch, wir haben jahrelang gespart und nun sollen die Halveranerinnen und Halveraner zusätzlichen zahlen? Ja, es ist nie der richtige Zeitpunkt für eine Steuererhöhung. Aber heute ist der schlechteste. Wir bieten den Bürgern und Unternehmern

dadurch keinen Mehrwert – keine Vision, wie wir Halver langfristig zukunftssicher aufstellen wollen.

Vor allem die Verquickung des Bürgermeisters von den Themen Flüchtlinge und Steuererhöhung im Morgenmagazin kann zum gefährlichen Zündstoff werden. Dies wäre genauso irreführend, wie eine Behauptung, dass wir nur die Steuern erhöhen, weil der Bürgermeister mehr Personal einstellen will. In komplizierten Zeiten sind nicht einfache Aussagen die Erklärung. Die Lösung kann nicht die Erhöhung der Steuern sein. Wir dürfen nicht den sozialen Frieden gefährden.



Wir müssen jetzt antizyklisch handeln und jetzt die Bürger entlasten – dies geschieht im Kleinen durch den Gebührenhaushalt.



Wir begegnen den Problemen von heute mit Lösungen von gestern. Fehlt Geld im Haushalt, wird der Ruf nach Steuererhöhungen laut. Wir haben aber mehr Möglichkeiten: Wir können Ausgaben senken und andere Einnahmemöglichkeiten erschließen. Wir brauchen Strategien, wie wir Halver zukunftsfähig machen können.



Seit Jahren fordern wir Grüne Investitionen in regenerative Energien und sind aufgrund der niedrigen Gaspreise und der offenbaren Unrentabilität belächelt worden. Hätten wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht und alle kommunalen Gebäude wären heute klimaneutral, könnten wir nur allein durch diese Energieeinsparungen hunderttausende Euro sparen.



Wir sind überzeugt, dass Verantwortungsbewusstsein bedeutet, sich nicht wegzuducken. Wir müssen die notwendigen Entscheidungen für die Klimaneutralität, für den sozialen Zusammenhalt, für ein zukunftssicheres und noch lebenswerteres Halver jetzt treffen.



Ökologie und Ökonomie passen gut zusammen! Dieses Umdenken muss auch in Politik und Verwaltung stattfinden. Ein erster Schritt in diese Richtung die erste Öko-Siedlung Halvers – aber auch beim neuen Gewerbegebiet Leifersberge haben wir Kernpunkte festgelegt, die umgesetzt werden müssen. Wir wollen eine nachhaltige Zukunftsstadt, die auch künftigen Generationen bestmögliche Lebensqualität bietet. Dies schaffen wir nur, wenn wir die Schulden abbauen. Dazu müssen wir neue Einnahmequellen für den Haushalt erschließen. Immer neue Baugebiete kann nicht die Lösung sein. Wir müssen Halver zu einer nachhaltigen Stadt transformieren.



Halver kann zu einem modernen, nachhaltigen und touristischen Leuchtturm der Region werden. Dazu gehören auch Radwege – sie dienen der der Verkehrstransformation sowie der Attraktivitätssteigerung für Touristen.