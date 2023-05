Schönste Bushaltestelle im ganzen MK!? Frau dekoriert seit 25 Jahren Ort des Wartens in Halver

Von: Thilo Kortmann

Susanne Rafflenbeul ist die Frau hinter der Bushaltestelle. Seit 25 Jahren sorgt sie immer wieder für neue Dekos am Eichholz. © THILO KORTMANN

Seit 25 Jahren dekoriert Susanne Rafflenbeul die Bushaltestelle Eichholz in Halver. Damit begeistert sie Wartende und Passanten.

Halver – Mit den Märchen ist Susanne Rafflenbeul jetzt so langsam durch, deshalb kommentiert sie gerade die gestiegenen Eispreise. Nein, die Halveranerin ist keine Bloggerin oder Schriftstellerin, sondern Hobby-Dekorateurin aus Leidenschaft. Und das auf eine ganz besondere Weise: Sie gestaltet seit 25 Jahren den Ort hinter der Glasscheibe der Bushaltestelle Eichholz.

Das macht sie freiwillig, einfach so aus Lust und Laune, denn der Bereich hinter der Bushaltestelle gehört noch zu dem Garten der Rafflenbeuls. „Ich habe ein Faible für Dekorationen, und mit der Stadt Halver und dem Ordnungsamt ist alles abgesprochen. Und manche sagen sogar mittlerweile, es sei wegen der Deko die schönste Bushaltestelle im MK“, erklärt Susanne Rafflenbeul und lächelt.

Mit dem Eisstand kommentiert die Halveranerin die derzeit gestiegenen Preise der erfrischenden Süßspeise. © Kortmann, Thilo

Angefangen hat alles vor genau 25 Jahren mit der Krippe, die sie seitdem immer in der Winter- und Weihnachtszeit hinter der Haltestelle aufbaut. Aus der Krippen-Deko wurde dann schnell mehr. Einmal angefangen, störte die Halveranerin zunehmend, wenn sich nichts mehr an dem Ort hinter der Bushaltestelle tat, zu dem man durch eine kleine Holztür vom Garten der Familie aus gelangt. „Ich fand es schade, wenn da keine Deko mehr war“, sagt sie.

Mit Hänsel und Gretel ging es los

Seitdem wechselt die Deko rund alle vier Monate. Rafflenbeul, die in der Qualitätssicherung für eine Firma in Oberbrügge arbeitet, fing dann an, das Bushaltestellen-Deko-Programm auszuweiten. „Mit Hänsel und Gretel ging alles los“, blickt sie zurück. Ehemann Siegfried baut übrigens die Dekorationen wie den Brunnen für den Froschkönig oder die Krippe. Dass die Rafflenbeuls gerne kreativ im Garten sind, wird auch noch etwas weiter hinter der Bushaltestelle deutlich. Im gesamten Garten toben sie sich gestalterisch aus. Dort finden dann auch die Deko-Stücke wie der Brunnen aus dem Frosch-König ihren Platz.

Seit dem eine Lücke in der Scheibe der Bushaltestelle ist, kam es bislang ein Mal zu einer Beschädigung der Deko. © Kortmann, Thilo

„So langsam gibt es keine Märchen mehr, die ich noch nicht hinter der Scheibe hatte“, sagt Rafflenbeul, die deshalb momentan auf aktuelle, reale Geschehnisse wie die hohen Eispreise eingegangen ist. Jedoch ticken die Uhren anders hinter der Bushaltestelle. „Bei mir kostet eine Kugel noch 50 Pfennig. Es sind noch D-Mark-Preise. Die Leute sollen sich freuen“, so Rafflenbeul, die die sommerliche Eisbar-Stimmung noch mit Sand vom Strand verstärkt hat oder auch mit Sonnenliegen. Die Tierspuren im Sand sind jedoch ganz real und ungewollt, „die sind von einer Katze, die der Deko immer wieder mal einen Besuch abstattet“, sagt sie, während sie die Abdrücke der Tatzen mit einer Harke wegstreicht und so den Sand glättet.

Hinter der Bushaltestelle befindet sich auch der Garten der Rafflenbeuls, der ebenso liebevoll gestaltet ist. © Kortmann, Thilo

Wobei die Katze nichts kaputt macht, im Gegensatz zum Menschen. So wie 2017, als in der Halloween-Nacht die Scheibe der Bushaltestelle zerstört wurde. „Ein Jahr lang hat es gedauert, bis eine neue Scheibe angebracht war“, so die Halveranerin. Bis dahin hatten die Rafflenbeuls den Bereich anderweitig abgesichert. Die neuen Scheiben, erklärt sie, hätten den Nachteil, dass sie eben keine komplett durchgängige Glasfront, sondern zwei Teile bilden. Und in deren Mitte sei nun eine Lücke, erklärt sie.

Susanne Rafflenbeul ist fast schon eins geworden mit ihrer Gestaltung des Bereichs des Rafflenbeul-Gartens. © Kortmann, Thilo

Durch eben diese Lücke hätten im letzten Jahr Unbekannte mit Stöcken ihre Schafdekoration samt Hirten, die genauso immer wieder im Programm ist wie die Krippe, verunstaltet. Dabei seien Schafe auch kaputt gegangen, „mein Ehemann repariert jetzt gerade noch die Schafe, damit ich das wieder dekorieren kann.“ Angst habe sie auch davor, dass zu Silvester jemand Knaller hineinwerfen könnte.

Angst vor Silvesterknaller

Dann bestehe sogar auch die Gefahr, dass die gesamte Gartenhütte abbrennen könnte, sorgt sie sich. Aber man müsse ja jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen, fügt sie hinzu. Dafür freut sie sich umso mehr, wenn Kinder und Eltern vor der Bushaltestelle stehen blieben, und die Kinder rufen: „Guck mal Papa, schon wieder was Neues!“. Diese positiven Reaktionen motivieren Susanne Rafflenbeul ungemein, immer wieder neue Kreativität reinzustecken.

Die Halveranerin am Eingang zum Haltestellen-Bereich. © Kortmann, Thilo

Und was kommt demnächst? Auf wirtschaftliche Themen wie gerade die Preissteigerungen oder politische Themen eingehen? Vielleicht auch kritisch das Halveraner Stadtleben kommentieren? „Ach, das weiß ich noch nicht. Ich entscheide das eigentlich immer sehr spontan, wie und was ich gestalte, Mein Mann muss das ja auch bauen“, sagt die Dekorateurin, die schon seit 25 Jahren ganz freiwillig und unbewusst für die vielleicht schönste Bushaltestelle im Märkischen Kreis sorgt.

Gebrüder Grimm

Und auch wenn sie bald mit den Märchen der Gebrüder Grimm fertig ist, gibt es doch noch ein Märchen, das sie unbedingt darstellen möchte: „Schneeweißchen und Rosenrot, das fehlt noch in der Deko-Reihe“, sagt die 59-Jährige. Und das wird dann wohl auch das letzte Märchen hinter dieser einmaligen Halveraner Bushaltestelle sein.