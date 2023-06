Rinderzüchter im MK hat die schönsten Kühe Deutschlands

German Dairy Show

+ © F. Zacharias Mirjam und Thomas Wiethege präsentieren die deutschlandweiten Berühmtheiten Jambalaya und Wolke: Die beiden Kühe wurden bei der German Dairy Show zu Grand Champions in ihrer Kategorie erkoren. © F. Zacharias

Mit großem Gepäck fuhr Thomas Wiethege ins hessische Alsfeld – und mit noch größerem kehrte er nach Birkenbaum zurück: mit Schärpen und Goldmedaillen – und ja, auch mit einem Preisgeld. „Aber das“, sagt der Halveraner, „ist nicht der Rede wert und steht gar nicht im Vordergrund.“

Halver – 500 Euro gebe es für einen Champion, „die Auslagen für den Wettbewerb lagen aber weit darüber“, erklärt der 56-Jährige. Doch der eigentliche Mehrwert seiner Fahrt nach Hessen lässt sich nicht in einen Koffer packen. Denn der Name Wiethege steht nun einmal mehr für ausgezeichnete Kuh-Qualität. Und die hat in diesem Jahr gleich zwei Namen: Wolke und Jambalaya.

„Für den Verkauf von Zuchttieren hat solch ein Preis natürlich eine große Bedeutung“, erklärt Thomas Wiethege, der natürlich nicht alleine nach Hessen gereist war, sondern auch von Ehefrau Mirjam, seinem Auszubildenden Manuel Alte und weiteren Helfern unterstützt wurde. Eine Prämierung in einem so wichtigen Wettbewerb wie der Dairy Show (das englische Dairy steht dabei für Molkerei oder Milchwirtschaft) ist eine gute Werbung. Bisher hatte der Halveraner zahlreiche Preise mit der hierzulande bekanntesten Rasse, den „Holsteinern“, gesammelt. „Mit denen habe ich schon viel erreicht“, sagt Thomas Wiethege, „jetzt hat mich aber das Neue gereizt“.

Jersey und Angler statt Holsteiner

Mit den Rassen Jersey und Angler (Rotvieh), die zwar kleiner als die Holsteiner sind und weniger Milch geben, dafür aber effizient sind – etwa, weil sie auch weniger Futter benötigen – wollte er in seiner Zucht neue Akzente setzen. Und das ist ihm offenbar gelungen. In der Kategorie Angler erzielte Wietheges Kuh Wolke Traumnoten, bei den Jerseys zog Jambalaya alle Blicke auf sich. Dabei sei die German Dairy Show weit mehr als ein reiner Schönheitswettbewerb, betont der Halveraner. „Hier geht es um die Funktionalität der Tiere“, erklärt Thomas Wiethege.

Eine Frage ist, ob die Tiere am besten für die Milchproduktion geeignet sind. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Form des Euters gelegt, damit das tägliche Melken möglichst einfach erledigt werden kann, sei es per Roboter oder dem Ansetzen der Melkmaschine von Hand.

+ „Da ist man schon stolz“: Thomas Wiethege bei der Präsentation des Grand Champions Jambalaya. Hinter ihm führt Azubi Manuel Alte die Anglerkuh Wolke. © Wiethege

„Man muss natürlich auch den Geschmack des jeweiligen Preisrichters treffen. Am Ende wird hier aber das Idealbild einer Kuh gesucht, die dann für mich natürlich auch eine Zuchtgrundlage für kommende Generationen ist“, erklärt Wiethege. Im Fachjargon beschreibt der Preisrichter das dann etwa mit Blick auf Jersey-Kuh Jambalaya so: „Sie überzeugte mit korrektem Becken und einem Euter mit gut platzierten Strichen.“ Aufgrund von etwas mehr Körper und Stärke konnte sie sich auch bei der Wahl des Grand Champions gegen die Kuh eines Züchters aus Sulzach durchsetzen. Angler-Kuh Wolke indes wurde für „Länge, Stärke und hervorragende Fundamente“ gelobt.

200 Aussteller bei German Dairy Sho in Alsfeld

Als einer von 200 Ausstellern konnte Thomas Wiethege am Ende mit gleich zwei Grand Champions aus Alsfeld abreisen – wobei er genau genommen sogar drei Preise einheimste: In der Färsenklasse hatte seine Jersey-Kuh Cinderella mit „Jugendlichkeit, Länge und einer schönen Oberlinie“ überzeugt, wie die Experten betonten. Für potenzielle Nachwuchsstars in den eigenen Ställen in Birkenbaum ist also gesorgt. Was sich Thomas Wiethege nun noch wünschen würde, wäre eine sachlichere und nüchterne Bewertung der Landwirtschaft im Allgemeinen und seiner Arbeit im Speziellen.

+ Für Thomas und Mirjam Wiethege steht das Wohl der Tiere an erster Stelle. „Sonst wären sie nicht preiswürdig.“ © Zacharias, Frank

Demonstrationen etwa der Tierschutzorganisation Peta, die ebenfalls in Alsfeld ihre Stimme erhob, kann er nicht nachvollziehen. „Die Tiere, die dort zu sehen waren, werden top behandelt“, betont der Züchter, der auch die oftmals kritisierte CO2-Bilanz der Kühe nicht so stehen lassen will. Denn das Gras, das für die Fütterung notwendig sei, nehme auch viel CO2 auf. Experten erklären: Stößt die Kuh Methan aus, wird es in der Atmosphäre innerhalb von zwölf Jahren in Kohlenstoff umgewandelt. Diesen nutzen Gräser für ihr Wachstum und speichern ihn dabei im Boden. Damit werden die eigentlich schädlichen Gas-Emissionen der Kuh neutralisiert. Eine Problem könne nur entstehen, wenn zu viel Getreide verfüttert wird. „Aber in unserer Region setzen die Landwirte hauptsächlich Gras als Futter ein“, betont Thomas Wiethege, der für die Weidehaltung übrigens zwei besondere Rassen empfiehlt: Jersey und Rotvieh – vielleicht ja sogar mit Wurzeln in Birkenbaum.