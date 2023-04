Die Aktion „Sauberes Halver“ läuft – Stadt verteilt Preise

Von: Sarah Reichelt

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Aktion verändert: Gesammelt wird seitdem eine Woche lang und unabhängig von festen Zeiten. archi © niesler

Am Wochenende hat wieder die traditionelle Aktion „Sauberes Halver“ begonnen. Seit Samstag rufen die Stadt Halver und verschiedene Vereine dazu auf, die Straßen, Wälder & Co. von Müll und Unrat zu befreien.

Halver – Eine Woche lang kann jeder, der möchte, mitmachen. Für die fleißigsten Helferinnen und Helfer gibt es Preise. Wer in den kommenden Tagen und bis zum 22. April in Halver unterwegs ist und Müll sammelt, kann das gerne auf einem Foto festhalten.

Mit ein paar Infos kann dieses „Beweisfoto“ per E-Mal an sauber@halver.de geschickt werden. Die Stadt vergibt nach der Aktion verschiedene Preise. In drei Kategorien werden die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt. Für „die fleißigsten privaten Helfer“ sind folgende Preise vorgesehen:

1. Platz: 50-Euro-Gutschein für den Biohof Wolf an der Heerstraße 117

2. Platz: 25-Euro-Gutschein vom Center Halver und ein Gutschein für eine Kulturveranstaltung nach Wahl in diesem Jahr

3. Platz: ein Präsentkorb von Peters Lädchen.

Gekürt werden außerdem „die fleißigsten Schulklassen“: Es gibt einmal einen Gutschein für ein Blech Pizza vom City-Ofen sowie einen Gutschein vom Eiscafé Sole für eine Kugel Eis pro Person. Für „den fleißigsten Verein“ gibt es einen 50-Euro-Gutschein vom Center Halver.

Die Stadt Halver bedankt sich bei den Sponsoren für die zur Verfügung gestellten Preise. Die Siegerehrung findet am 27. April statt.

Die Greifzangen und das Zubehör für die Helferinnen und Helfer werden von der Firma Flora aus Halver zur Verfügung gestellt und können beim Bauhof der Stadt Halver zum Müll sammeln ausgeliehen werden. Darauf weist die Stadt weiterhin.

Ablauf und Container

Durch das neue Konzept, das durch die Corona-Pandemie entstanden ist, gibt es keinen festen Aktionstag mehr. „Sauberes Halver“ weitet sich nun auf eine ganze Woche aus, in der Vereine, Organisatoren, Privatleute und viele mehr die Stadt von Müll und Unrat befreien können. Vom 15. bis zum 22. April findet die Aktion dieses Mal statt.

Fünf volle Container – etwas 50 Kubikmeter Müll – kamen im vergangenen Jahr zusammen. Bürgermeister Michael Brosch findet das „bemerkenswert“ und ruft auch dieses Jahr wieder zum Müllsammeln auf.

Nachdem in der Bürgermeistersprechstunde Wünsche von Anwohnern geäußert wurden, wird in diesem Jahr auch in Anschlag an der K37 in Höhe der Glascontainer eine Sammelstelle eingerichtet. Die weiteren Abgabestellen sind über die Stadt verteilt:

der Bauhof an der Elberfelder Straße 35

der Biohof Wolf an der Heerstraße 117 in Oberbrügge

und das Vereinsheim des TuS Ennepe an der Friedrichshöhe

