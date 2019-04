Neuer Bahnhalt im Volmetal - das passiert in Oberbrügge

Veränderungen am Halt in Oberbrügge: Arbeiten beginnen voraussichtlich Mitte Dezember.

Oberbrügge/Volmetal - Am 15. Dezember dieses Jahres wird sich auf der Bahnstrecke zwischen Meinerzhagen und Brügge wieder etwas ändern. Ein Haltepunkt kommt dazu – es ist aber nicht Oberbrügge.

Ein Bahnsteig und andere notwendige Infrastruktureinrichtungen sind die Voraussetzung für einen weiteren Halt. Dieser wird dann in Kierspe stattfinden.

Damit die Züge der Regionalbahn 25 dann auch, wie vorgesehen, stündlich von Köln nach Lüdenscheid und zurück fahren können, muss ein Ausweichgleis gebaut, wo die Züge aneinander vorbeifahren können. Das soll ebenfalls im Bereich der Bahnstation Kierspe geschehen. Ob dann allerdings die Züge auch in Oberbrügge anhalten werden, steht noch nicht fest.

Halt in Oberbrügge ist fraglich

Dies hänge davon ab, ob auch die Bahnübergänge im Volmetal fertiggestellt werden können. Noch liege kein Baurecht dafür vor, erklärte der Bahnsprecher, „die noch ausstehenden Genehmigungen für Bahnübergänge erwarten wir nun kurzfristig“. Wenn es bei einem Bahnübergang zu Verzögerungen komme, bleibe es in diesem Bereich bei einer reduzierten Geschwindigkeit der Züge. Daraus resultiere eine längere Fahrzeit, die es dann nicht möglich mache, an der Bahnstation Oberbrügge anzuhalten.

Die Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes für den Bau einer rund 400 Meter langen neuen Stützwand, eines Mittelbahnsteiges und eines Kreuzungsgleises für den Bahnhof Kierspe liegen laut einem Bahnsprecher allerdings vor. Bei der Bahn geht man davon aus, dass ab Sommer die erforderlichen Maßnahmen um den neuen Bahnhof Kierspe beginnen können.

Ausschreibung des Vorhabens in diesem Monat

Das Vorhaben soll im zweiten Quartal ausgeschrieben und an ein entsprechendes Unternehmen vergeben werden. Die Fertigstellung von Bahnsteig und Ausweichgleis versetzt die Bahn in die Lage, zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember dieses Jahres nicht nur den Stundentakt einzuführen, sondern auch die RB 25 in Kierspe halten und Fahrgäste aufnehmen zu lassen – stets unter der Voraussetzung, dass es keine Probleme und Verzögerungen bei den Baumaßnahmen gibt. Letztlich werden die Bauarbeiten in Kierspe zur Folge haben, dass der Zugverkehr im zweiten Halbjahr zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid eingestellt wird.

Wie Uli Beele, Pressesprecher des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe, auf Anfrage bestätigte, wird die RB 25 in der Zeit vom 24. Juli bis zum 7. Dezember in Meinerzhagen stoppen – von dort fahren dann Busse (Schienenersatzverkehr) nach Lüdenscheid und zurück.

Arbeiten am Bahnhof in Oberbrügge

Am Bahnhof in Oberbrügge wird sich in den kommenden Wochen etwas verändern: Seit Ende März ist die Bergstraße gesperrt. Der Grund dafür sind die Arbeiten für den neuen Bahnhofsvorplatz sowie eine Park-and-Ride-Anlage. Die Maßnahme beginnt in dieser Woche.