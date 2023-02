Haushalt 2023: Kein Konsens in Halver in Sicht

Von: Florian Hesse

Blick in den Hauptausschuss der Stadt Halver. Zum Haushalt gibt es noch keinen Konsens. © Florian Hesse

Kaum mehr als ein verlängertes Wochenende bleiben Zeit für Politik und Verwaltung, um sich aus einer denkbar verfahrenen Situation herauszumanövrieren.

Halver - Am Dienstagabend soll der Rat den Haushalt der Stadt verabschieden, so der Plan. Doch in fünf Fraktionen gibt es zum Teil erheblich abweichende Positionen. Findet der Rat noch zum Kompromiss?

Seit Mitte Dezember wird über das Zahlenwerk gesprochen, das mit einer deutlichen Anhebung der Grundsteuer B verbunden war: von 430 auf 590 Prozentpunkte. 128 Euro mehr wären das jährlich für einen fiktiven Musterhaushalt mit vier Personen in einem Einfamilienhaus gewesen, allerdings fast zur Hälfte ausgeglichen durch sinkende Gebührenlasten an anderer Stelle.



Seit Mittwochabend im Hauptausschuss ist klar, dass keine der Fraktionen im Halveraner Rat eine solche Anhebung mittragen würde. Ohne die Mehreinnahmen aber ist ein Ausgleich des Haushalts nicht in Sicht. Und für einen von Bürgermeister Michael Brosch vorgetragenen Vorschlag fand sich am Mittwoch adhoc keine Mehrheit.



Verwaltung

Der Kompromiss wäre ein Bündel verschiedener Maßnahmen. Die Grundsteuer B würde nicht auf 590, sondern auf 493 Prozentpunkte angehoben, den sogenannten fiktiven Hebesatz. Für die oben genannte Musterfamilie beliefe sich die Mehrbelastung auf 50,40 Euro im Jahr. Zieht man die geringeren Gebühren (Abwasser, Müllabfuhr etc.) ab, zahlt die Familie 4,45 Euro mehr pro Jahr, das heißt, monatlich 37 Cent. Das seien immer noch 170 Euro weniger als noch 2018, rechnete Brosch vor.



Was der Stadt damit auf der Einnahmeseite fehlt, soll an anderer Stelle kompensiert werden. Vorschlag ist, auch die Gewerbesteuer auf Unternehmensgewinne leicht anzuheben von 423 auf 440 Prozentpunkte, ein Plus von rund 450 000 Euro. Und um die Belastung für die Bürger breit zu streuen, soll auch die Grundsteuer A leicht steigen, die aber kaum ins Gewicht fällt. Und weiterer Punkt: Die Kosten für Corona, Flüchtlingsunterbringung und Vorkehrungen gegen eine Gasmangellage könnten im Haushalt „isoliert“ werden. Das wären 670 000 Euro, die zwar als Belastung vorhanden sind, im Haushalt aber nicht eingerechnet werden müssen, wie es das Land erlaubt.



Die Bandbreite der Reaktionen darauf reicht dabei von vorsichtiger Zustimmung (SPD) bis zur grundsätzlichen Ablehnung von Steuererhöhungen (UWG). Im Einzelnen:



SPD

„Keiner hier im Raum will irgendeine Steuererhöhung“, sagte sinngemäß SPD-Fraktionschef Martin Kastner. Die 590 Punkte bei der Grundsteuer aber seien „mit der SPD nicht zu machen“. An einem Kompromiss müssten alle, das heißt, Bürger wie auch Gewerbe beteiligt sein, denn auch die Unternehmen erwarteten eine intakte Infrastruktur in Halver.



CDU

Die CDU sei fraktionsintern „nicht einer Meinung“, stellte deren Vorsitzender Marvin Schüle fest. Das gilt insbesondere für die Gewerbesteuer. Die Entscheidung jedes Mitglieds werde „jeder nach seinem Gewissen treffen“, was bedeutet, dass es keinen Fraktionszwang bei der Abstimmung geben wird. Für sich persönlich schließe er aber eine Anhebung auch der Gewerbesteuer nicht aus, allerdings nur mittelfristig, um Unternehmen Zeit zu geben, sich darauf einzustellen.



Grüne

Mit dem Vorschlag werde man etwas „kalt erwischt“, betonte Dr. Jana Schrage für die Fraktion der Grünen. Sie erinnerte daran, dass die Grünen zwar in der Vergangenheit Zustimmung zu einer maßvollen Anhebung der Realsteuern signalisiert hätten. „Aber gerade jetzt, wo alle die Teuerung fürchten, tun wir uns damit schwer.“ Zum Haushaltsausgleich aber alleine über die Anhebung der Grundsteuer zu kommen, lehne sie ab. „Das ist für uns eine rote Linie. Wenn, dann muss es von allen getragen werden.“



UWG

Kritisch sieht insbesondere die UWG die Absicht, über höhere Steuern zum Haushaltsausgleich zu kommen. Dr. Sabine Wallmann: „Wir halten Erhöhungen in diesem Jahr für keine gute Idee, aber beraten das noch weiter in der Fraktion. Aber nach bisherigem Stand bleiben wir bei einem Verzicht auf Erhöhungen“, stellte die Fraktionsvorsitzende fest. Es müsse zunächst aufseiten der Stadt darum gehen, die eigenen Prozesse zu optimieren. Aussagen zur künftigen Entwicklung wolle sie aber nicht treffen. „Wir können heute nicht sagen, dass es auf die nächsten Jahre zu keinen Erhöhungen kommt“, so die Fraktionsvorsitzende, die an mehreren Stellen mehr Transparenz in der Darstellung der Situation angemahnt hatte.

FDP

In der FDP gibt es noch keine abschließende Meinung, wie Fraktionschef Sascha Gerhardt (im Hauptausschuss dienstlich verhindert) im AA-Gespräch deutlich macht. Das gilt insbesondere für die mögliche Anhebung der Gewerbesteuer. An anderer Stelle signalisiert er Verhandlungsbereitschaft. Denn mit der deutlichen Absenkung der Gebühren im Bereich Abwasser erfolge eine deutliche Kompensation für die Bürger in Halver. Genau dieses Thema habe die FDP in der Vergangenheit immer wieder angesprochen mit Kritik an deutlich zu hohen kalkulatorischen Zinsen, die die Stadt auf der Einnahmeseite verbuchen konnte, bis die Rechtsprechung dem ein Ende gesetzt hatte. „Doch das ist Geld im Haushalt, das jetzt fehlt.“ Mit der „Isolierung“ von Corona-, Energie und Unterbringungskosten könne er sich durchaus abfinden – insbesondere in der Hoffnung darauf, dass das Land irgendwann diese Mehrausgaben für die Kommunen übernehmen könnte.



Ratssitzung

Ob vorhandene Schnittmengen am Dienstag für eine Mehrheit ausreichen, ist nach jetzigem Stand kaum vorherzusehen. Er gehe davon aus, für die Verwaltung einen ausgewogenen Vorschlag gemacht zu haben, „der alle einbezieht und von dem alle profitieren“, sagt Bürgermeister Brosch.