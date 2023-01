Verkauf geplatzt: Leoni erneut unter Druck?

Von: Florian Hesse

Der Leoni-Standort an der Alfred-Jung-Straße war Teil des Verkaufpaketes an einen thailändischen Investor. © Cornelius Popovici

Der Verkauf von Leoni an einen thailändischen Investor kommt nicht zum Tragen.

Halver – Der Kabelspezialist Leoni mit einem Standort auch in Halver-Oeckinghausen kommt möglicherweise erneut unter Druck. Das melden verschiedene Branchendienste. Problem könnte werden, dass der geplante Verkauf der Kabelsparte nicht zum Tragen kommt.

Der Verkauf des Geschäfts mit Autokabeln war eine wesentliche Voraussetzung für den Abschluss eines Refinanzierungskonzepts für das hochverschuldete Unternehmen. Übernehmer sollte die thailändische Stark Corp. sein. Der Kaufvertrag war laut Leoni bereits unterzeichnet. Der Erlös von bis zu 442 Millionen Euro sollte Forderungen der Banken bedienen. In einer ersten Reaktion haben die Konsortialbanken laut Leoni die Kreditlinien verlängert, die Ende 2022 fällig waren. Leoni sitzt auf einem Schuldenberg von rund 1,5 Milliarden Euro.

Welche Auswirkungen der Vorgang für Halver hat, ist schwer einzuschätzen. Klar für den Standort Halver ist zurzeit, dass er Teil der Leoni-Gruppe bleiben wird, teilt das Unternehmen mit. An der Alfred-Jung-Straße sind etwa 160 Menschen bei Leoni beschäftigt.

Für eine Bewertung sei es aus seiner Sicht zu früh, sagte Bürgermeister Michael Brosch auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers. Er werde versuchen, zeitnah den Kontakt zum Unternehmen herzustellen.



Im Mai 2022 war man in Oeckinghausen eigentlich zuversichtlich gewesen, als sich die Übernahme abzeichnete. Die Stark Corporation sei ein sehr guter Partner für die Business Group Automotive Cable Solutions (BG AM), der auch die Leoni HighTemp Solutions GmbH in Halver angehört, hieß es in der damaligen Pressemitteilung.

Die Leoni-Sparte verfügt weltweit über ein Produktionsnetzwerk mit zehn Standorten in sieben Ländern und rund 3300 Mitarbeiter, davon rund 800 in Roth bei Nürnberg und rund 160 am Standort Halver. Der Konzern reagiert auf die neue Situation mit einer personellen Verstärkung: Zum zweiten Mal in drei Jahren soll der Sanierungsexperte Hans-Joachim Ziems den Autozulieferer Leoni stärken als Chief Restructuring Officer (CRO) als Erweiterung des Vorstands.