Auflösung der KFD verhindert

Von: Ursula Dettlaff

Ulrike Böhmer erntete als Erna Schabiewsky viele Lacher. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Ein kommissarisches Vorstandteam übernimmt die Leitung.

Halver – Mit einem Gottesdienst begann am Mittwochnachmittag das Treffen der katholischen Frauengemeinschaft Christus-König. Anschließend kam die etwa 30-köpfige Gruppe im Pfarrsaal zusammen. „Wir hatten ja bereits angekündigt, dass wir nicht erneut für den Vorstand kandidieren möchten,“ teilte Angelika Kiera vom Leitungsteam mit – und erntete betretenes Schweigen. Eine Auflösung der Gruppe, wie etwa in Schalksmühle, mochte sich niemand vorstellen. Am Ende folgte die Versammlung dem Vorschlag des Teams, dass Angelika Kiera, Ingrid Masthoff und Anni Wingenbach kommissarisch im Amt bleiben.



Aktuell gehören der KFD Halver 52 Mitglieder an. Es wird nur noch zwei Veranstaltungen im Halbjahr geben, die festen Termine bleiben jedoch bestehen. Einer davon ist der Wandertag. Immer am dritten Montag im Monat trifft sich die Gruppe um 15 Uhr an der Kirche. Doch auch Finanzielles war Thema: Der Diözesanverband hat den Betrag, der für jedes Mitglied abgeführt werden muss, erhöht. Dieser lag bislang bei 26 Euro. Ohne Gegenstimmen billigte die Versammlung eine Erhöhung des auf 30 Euro.



Nach dem ernsten Teil des Nachmittags, einem Imbiss und Zeit für Gespräche, betrat Ulrike Böhmer alias Erna Schabiewsky aus Dortmund den Saal. Die studierte Religions- und Sozialpädagogin hatte Halver bereits zweimal zuvor besucht und auch diesmal war ein Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums garantiert – sowie auch die leise Kritik an der Institution Kirche. Ihr Blick, die Gestik, Mimik und rhetorischen Pausen brachten das Publikum schon zum Lachen.



Erna warf einen Blick zurück auf die Corona-Pandemie („Ich war froh, als der Spahn die Abstandsregel eingeführt hat. Ich hatte Flatterband inne ganze Wohnung“). „Die ganzen Pastöre sind inne Corona-Zeit inne Schächte eingefahren. Wennze‘n Hund hast, musse ja getzt mindestens zweimal am Tach mit den vor die Tür geh‘n“, leitete sie scheinbar zu einem anderen Thema über.



Die KFD, so ihr Vorschlag, könne doch ihrem Pastor einen Hund schenken. Wer ein Gespräch mit ihm führen wolle, müsse sich dann nur hinter einem Baum verstecken und warten, bis er vorbei komme. Schabiewsky regte sich aber auch über ihre Nachbarn auf, die nur für die Erstkommunion ihres Kindes in die Kirche eingetreten und anschließend wieder ausgetreten sind. Da hatte die Pandemie doch etwas Gutes: Die Erstkommunion musste verschoben werden und die Familie musste drei Jahre lang Kirchensteuer zahlen.



Im Unterricht jedenfalls wurde der Glaube als kleines Samenkorn in das Kind eingepflanzt. Langsam und umständlich, mit Blick aufs Publikum, bückte sie sich, während sie sprach. „Aber es wurde vergessen, dat Samenkorn zu gießen“, sagte sie. So war es nicht verwunderlich, dass ihre Freundin Hilde ausgerechnet in der Sixtinischen Kapelle in Rom ihren Glauben verlor. „Der liebe Gott sieht aus wie Oppa Püschel“, erzählte Hilde später ihrer Freundin Erna.



Ihr Herbert ist übrigens seit einiger Zeit im Ruhestand, sein Lieblingsplatz ist die Couch. Angesichts des Priestermangels überlege er, viri probati, als verheirateter Mann das Amt des Priesters zu bekleiden. Der Einwand seiner Frau kam prompt: „Un wie hieven wir das Sofa in den Altarraum?“ Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus und drückte die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit Erna Schabiewsky aus.