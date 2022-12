Steigende Energiepreise: Erneut Holzklau in Halver

Von: Florian Hesse

Die fassen vielerorts Brennholz als Beute ins Auge. © Alexander Lange

Der Holzklau geht um.

Halver - Von einem Grundstück an der Straße Büchenbaum wurden zwei bis drei Raummeter Brennholz entwendet, die in einem dortigen Holzunterstand gelagert waren, meldet die Polizei Halver.

Der Diebstahl muss zwischen Freitagabend und Samstagmittag passiert sein. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

Es ist nicht der erste Holzdiebstahl, der in Halver zur Anzeige kommt. Bereits vor einigen Wochen wurden mehr als 100 Festmeter Holz wurden im Laufe dieser Woche aus einem Waldstück am Leyer Sonnenschein gestohlen. In dieser Größenordnung müssen schwere Fahrzeuge zum Einsatz gekommen sein. 40 bis 50 Festmeter Stammholz kann eine Zugmaschine mit Hänger in etwa laden.

Die massiv gestiegenen Holzpreise, die leichte Zugänglichkeit von Wald- und Wirtschaftswegen aufgrund von Rückearbeiten und der zunehmende fremde Verkehr im Wald und im Außenbereich erleichtert offenbar die Diebstähle. Hinweise zu Beobachtungen nimmt die Polizei in Halver entgegen unter Tel. 0 23 53/90 99 0.