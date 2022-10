Weihnachtsmarkt im MK: Veränderter Ablauf geplant

Von: Björn Othlinghaus

Der Weihnachtsmarkt findet in diesem ausschließlich im Freien statt. © Florian Hesse

Der Halveraner Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr komplett im Freien statt.

Halver - Am ersten Adventswochenende, vom 25. bis zum 27. November, soll der diesjährige Weihnachtsmarkt in Halver stattfinden. Damit die Traditionsveranstaltung nicht wie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Schutzmaßnahmen kurzfristig abgesagt werden muss, findet der Markt dieses Jahr ausschließlich im Freien statt.

Das bedeutet, der Kulturbahnhofsaal bleibt geschlossen. Das teilte Hans-Peter Moch, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, am Montagabend beim ersten Vorbereitungstreffen für den Markt mit. Der Heimatverein, der die Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt organisiert, stellt mehr als 20 Hütten zur Verfügung. Der Großteil kann von der Gemeinde Schalksmühle geliehen werden. Unter Mithilfe der Bauhofmitarbeiter sollen sie von den Anbietern auf dem Parkplatz des Kulturbahnhofs und entlang der Bahnhofstraße aufgebaut werden.



„Wir möchten keine Zelte oder Pavillons, da sie bei Sturm und Wind möglicherweise umkippen und Schäden im Umfeld anrichten können“, betonte Moch. Aufgrund der großen Veranstaltungsfläche hoffen die Veranstalter, dass sich keine größeren Menschenansammlungen an einer Stelle bilden. Biertisch-Garnituren können nicht aufgestellt werden, Stehtische sind erlaubt.



Da keine Spülmöglichkeit vorhanden ist, müssen Hüttenbetreiber, die Essen oder Getränke anbieten, auf Einweggeschirr und -besteck zurückgreifen. Beleuchtung ist in den Hütten nicht vorhanden. Elektrische Heizlüfter dürfen von den Hüttenbetreibern nicht in Betrieb genommen werden. „Sonst ist plötzlich der ganze Weihnachtsmarkt dunkel“, warnte Hans-Peter Moch.



Klaus-Dieter Lau von der Stadtverwaltung wies darauf hin, dass die Hüttenbetreiber neben ihrem Waren- oder Verzehrangebot auch Wert auf stilvolles weihnachtliches Aussehen ihres Standes legen sollen. Im Werkhof, so der Tipp der Organisatoren, könne Advents- und Weihnachtsdeko zum günstigen Preis erworben werden. Stadt und Heimatverein stellen Weihnachtsbäume von Tacke zur Verfügung. Privatleute, in deren Garten ein Tannenbaum steht, der seinen Besitzern über den Kopf wächst, können sich ebenfalls gerne an die Weihnachtsmarkt-Organisatoren wenden. Hans-Peter Moch würde es begrüßen, wenn die Bäume, insbesondere auf der Bühne, von Kindergartenkindern geschmückt werden. Die Firma Issel übernimmt die musikalische Untermalung. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt wurde schon vor einigen Jahren auf LED umgestellt.



Mit Blick auf das Verkaufssortiment meinte Hans-Peter Moch: „Gesucht werden noch Leute, die Kunsthandwerk anbieten.“ Der Schäferhundeverein wird außerdem angefragt, ob er bereit ist, das Veranstaltungsgelände nachts zu bewachen. Wer sich noch zum Weihnachtsmarkt anmelden möchte, sollte sich beeilen: weihnachtsmarkt@halver.de. Klaus-Dieter Lau oder Melissa Klinker sind unter Tel. 0 23 53/ 7 31 10 und Tel. 0 23 53/7 31 35 erreichbar.



Die Abschlussbesprechung für den Halveraner Weihnachtsmarkt findet am 15. November um 19 Uhr im Kulturbahnhof statt.

Das Programm auf einen Blick Das Programm für den Weihnachtsmarkt in Halver sieht nach jetzigem Stand wie folgt aus:

Am Freitag, 25. November, geht es um 17 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Michael Brosch und einem Vorstandsmitglied des Heimatvereins los. Anschließend unterhält Keyboarder Karsten Größer die Besucher. Für 19 Uhr ist der Auftritt der Albert Singers vorgesehen. Über den Besuch des Nikolaus‘ wird je nach Corona-Situation entschieden. Um 22 Uhr endet der Weihnachtsmarkt.

Am Samstag, 26. November, geht es um 14 Uhr mit einem Auftritt des gemischten Chors Germania Hohenplanken los. Um 14.30 Uhr führen Schülerinnen und Schüler der Humboldtschule ein Theaterstück auf. Um 17 Uhr singt der Chor der Mennoniten-Brüdergemeinde. Um 19 Uhr erfreut der CVJM-Posaunenchor die Besucher mit Bläsermusik. Um 22 Uhr endet der Weihnachtsmarkt an diesem Tag.

Am Sonntag, 27. November, beginnt der Weihnachtsmarkt um 12 Uhr. Für 15 Uhr ist ein Konzert der Meinhardus-Musikanten aus Meinerzhagen geplant. Um 17.30 Uhr findet die Ziehung der Gewinner des Weihnachtsmarkträtsels statt. Um 18 Uhr endet der Weihnachtsmarkt.