80 Prozent der Fichten sind weg: Aufforstung mit hohen Kosten

Von: Florian Hesse

Die Fichte wird weiter eine Rolle spielen, im Wesentlichen aber durch die natürliche Verjüngung des Waldes. © Florian Hesse

Der Borkenkäfer ist nicht mehr das Problem.

Halver - In diesem Jahr 2023, nach fünf Jahren Käferkalamität im Wald um Halver und in der Region, wird er auch im kommenden Mai wieder ausfliegen. Doch die gravierenden Schäden der vergangenen drei Jahre wird er nicht mehr anrichten. Seine Lebensgrundlage ist weitestgehend weg.

Die Fichten, die er seit 2018, als sich der Befall ankündigte, angebohrt und den Bast unter der Rinde weggefressen hat, sind erst in Containern und dann in Sägewerken verschwunden. Der Brot-und Butterbaum des Märkischen Sauerlands sei zu etwa 80 Prozent abgeerntet, sagt Ulrich Ackfeld, Revierförster in Halver, mit Blick auf die Schadensbilanz.



Februar 2022: schweres Gerät, zerfahrene Wege. 80 000 Festmeter wurden letztes Jahr noch eingeschlagen. © Florian Hesse

Die vergangenen Jahre seien die schmerzhafte Abkehr von einem seit vielen Jahren bewährten Prinzip gewesen: dem Wald nur so viel und in der Regel weniger zu entnehmen, als jedes Jahr nachwächst. 12 000 bis 13 000 Festmeter seien das früher jährlich gewesen.



Ältere Bäume kamen raus und machten Platz für den Nachwuchs. Kahlschlag gab’s nur auf ausdrücklichen Wunsch vereinzelter Waldbesitzer.



Das Gleichgewicht gibt es seit Jahren nicht mehr. In Zahlen:



2018, als man im Spätsommer der drohenden Käferkalamität auf die Spur kam, waren es 13 000 Meter, die aus Halvers Wäldern geholt wurden.

2019 war der Anstieg spürbar. Doch auch 20 000 Festmeter bedeuteten noch nicht den Verlust der Ba lance.

2020 rückten die Harvester ein, um großflächig in die Bestände zu gehen. 135 000 Festmeter waren es in jenem Jahr. Und die Spitze war noch nicht erreicht.

2021 folgte der traurige Rekord. 145 000 Festmeter Holz wurden von den Maschinen gefällt und für Container auf 11,30 Meter Länge portioniert. Jeder Meter entspricht in etwa einer Fichte.

2022 war so etwas wie ein Wendepunkt. Die großen Flächen waren abgefahren. Aber es waren immer noch etwa 80 000 Festmeter.

Zum Vergleich: Der von vielen Menschen als forstwirtschaftliche Katastrophe empfundene Sturm Kyrill kostete den Wald im Raum Halver etwa 50 000 Meter. Beim Borkenkäfer sind es inzwischen etwa 400 000. Das Achtfache.



Was jetzt noch kommt, ist weniger, aber aufwendiger abzuarbeiten, weiß Ulrich Ackfeld bereits jetzt. Es sind keine großen Bestände mehr, die zusammenhängend aufgearbeitet werden können. Dazu kommt Windwurf durch die Frühjahrsstürme, das heißt, viel Kleinarbeit für die Unternehmer, für die Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) und auch die Förster.



Betrachtung Juni 2017 bis September 2021. Das Tiefrote ist bereits kahl, das Rosafarbene gefährdet oder auch schon abgeräumt. © waldinfo.nrw

Das Kernproblem ist damit aber noch nicht angefasst. Hinterlassen haben die Borkenkäfer Kahlflächen in einer Größenordnung von etwa 1200 Hektar Kahlfläche allein in Halver. Das hat Auswirkungen in mehrfacher Hinsicht:



Der wirtschaftliche Schaden für die Besitzer von Wald ist kaum abzuschätzen. Der Verkauf von Holz war für viele als Altersabsicherung gedacht bei ausgewogenem Einschlag und stabilen Preisen. Der verlässliche Erlös aus dem Holzverkauf, früher über Wald und Holz, inzwischen über die Forstbetriebsgemeinschaften, fällt nun aus, und zwar über viele Jahrzehnte. Frühestens die Enkelgeneration der jetzigen Eigentümer der Kahlflächen kann nun mit möglichen Einkünften rechnen.

Der ökologische Schaden ist ebenfalls nicht bezifferbar. Die Fichte als Rohstoff wurde schon lange kritisch beäugt, doch sie beschattete die Hänge des Sauerlands und band Wasser. Übrig geblieben sind zurzeit Brachflächen, die in Trockenperioden hochgradig brandanfällig sind. Bis Pionierbewuchs zumindest etwas Schatten schafft, wird es noch mehrere Jahre dauern.

Noch länger wird es dauern, eine zukunftsfähige Wiederaufforstung vorzunehmen. Ulrich Ackfeld geht davon aus, dass eine Größenordnung von 50 bis 100 Hektar pro Jahr möglich sein könnte. Abhängig ist das von der Verfügbarkeit von Pflanzgut, von Geld und Personal. Die Aufbereitung der Brachen werde stark davon abhängen, was an Naturverjüngung von selbst komme, aber auch, wie weit man steuernd eingreifen könne. Hoffnungsvoll stimmende Programme und Empfehlungen zur Unterstützung der Eigentümer gebe es inzwischen als Anreiz, die Flächen in Angriff zu nehmen.

Der Förster blickt nachdenklich auf seinen Bildschirm. Neun Hektar Wiederaufforstungsprojekt, abgestimmt auf Bodenbeschaffenheit und Topografie. „Das sieht eigentlich gut aus“, sagt Ulrich Ackfeld. „Aber da ist noch keine neue Pflanze im Boden.“