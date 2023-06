Kein Umbau an Schule im MK: Baubeschluss vertagt

Von: Florian Hesse

Der Baubeschluss für die Lindenhofschule ist zunächst vertagt. Verwaltung und Politik wollen zunächst die Auswirkung der Gesetzgebung kennen, welche energetischen Anforderungen künftig an den Gebäudebestand gestellt werden. © Hesse

Kein Umbau der Lindenhofschule ohne Kenntnis der Energiegesetzgebung.

Halver – Die Stadt Halver hat den millionenschweren Baubeschluss für den Umbau der Lindenhofschule zunächst auf Eis gelegt. Grund ist die Bundesgesetzgebung zu energetischen Aspekten. Im Hauptausschuss zog die Verwaltung die Vorlage für das Projekt zurück. Damit stand sie auch im Rat nicht mehr zur Diskussion.

Auslöser für die Vertagung des Vorhabens war die Überlegung von Dr. Sabine Wallmann (UWG). Angesichts der Unsicherheit halte sie es für nicht zielführend, einen großen Teil des Gebäudes zu entkernen und neu aufzubauen ohne zu wissen, wie es künftig beheizt werden kann.

Vor einem Baubeschluss sei es unabdingbar, zu wissen, was der Gesetzgeber für die Zukunft verlangt, stellten die UWG-Fraktionsvorsitzende und auch Kurt-Dietrich Neuhaus (CDU) fest. Denn auch die Heizungsanlage für die Schule selbst wie auch für die frühere Musikschule soll in diesem Zuge ausgetauscht werden.

Die Lindenhofschule soll saniert werden. © Othlinghaus, Björn

Die Sanierung der Schule, die sich über mehr als zwei Jahre hinziehen wird, hat zum Ziel, die Gebäudeteile barrierefrei miteinander zu verbinden, um mehr Platz für Schulbetrieb und den Offenen Ganztag zu schaffen. Eine energetische Sanierung hingegen ist nicht vorgesehen. Am Beispiel der Lindenhofschule wird aber ein Problem deutlich, dass nicht nur Halver betrifft. Der vorhandene Bestand an kommunalen Gebäuden wird heizungstechnisch nicht ohne Weiteres energetisch umgepolt werden können. „Im historischen Bestand haben wir keine Chance“, machte Bauamtsleiter Michael Schmidt eindeutig klar.

Die Lindenhofschule sei im Jahr 1911 errichtet worden, weiß die städtische Architektin Katrin Siegmund. Den Dachstuhl mit Schiefer könne man gar nicht anfassen, ohne ihn neu zu rechnen. Und eine Wärmedämmung und dreifach verglaste Fenster seien kaum vorstellbar an dem altherrschaftlichen Gebäude, in das die Stadt rund 2 Millionen Euro investieren will.