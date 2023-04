Wieder mehr Licht in der Stadt

Von: Florian Hesse

Der Aussichtsturm an der Karlshöhe darf wieder beleuchtet werden. © Florian Hesse

Der Aussichtsturm an der Karlshöhe darf wieder leuchten

Halver - Am Samstag ist das Energieeinsparungsgesetz ausgelaufen. Das dürfte auch in Halver zu sehen sein.

Er werde das Gespräch mit dem Heimatverein suchen, um zu klären, ob an der Karlshöhe am Aussichtsturm die Projektoren nachts wieder eingeschaltet werden, so Bürgermeister Michael Brosch.

Die Auszeit hatte allerdings eher symbolischen Charakter. Die beiden modernen Geräte ziehen jeweils überschaubar 120 Watt. Mehr Licht könnte es auch wieder für die Fassade der Villa Wippermann geben. Die Wege ringsum waren aus Gründen der Verkehrssicherheit beleuchtet geblieben.