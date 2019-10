Defibrillator im Müll entdeckt - wo fehlt der Lebensretter?

Stand Defibrillatoren an öffentlichen Orten in Thüringen

Halver - Ein ungewöhnlicher Fund: Ein Defibrillator lag am Bahnweg im Müll. Wo fehlt die Reanimationshilfe? Bild im Artikel.

Am Mittwochmorgen wurde Klaus-Dieter Lau vom Ordnungsamt der Stadt Halver über einen ungewöhnlichen Fund informiert. Ein Defibrillator lag vor den Mülltonnen am Bahnweg. Ein Handwerker, der in einer Wohnung an der Straße arbeitete, fand das Gerät und informierte Klaus-Dieter Lau.

Defibrillator wohl nicht aus Halver

Lau sagt, aus dem Stadtgebiet Halver könne der Defibrillator nicht stammen, weil im Stadtgebiet orange-farbige Geräte angebracht seien – das Fundstück ist jedoch grün. Eine zentrale Stelle, die dokumentiert, an welchen Stellen Defibrillatoren angebracht sind, gebe es für Halver nicht. Meist sind diese an Bahnhöfen, in Sporthallen und im Rathaus installiert.

+ Wem gehört dieser Defibrillator? © Lorencic

Wo kommt er her?

Klar ist aber: „Dieser Defibrillator muss irgendwo fehlen.“ Von einem Diebstahl geht auch die Polizei aus, sagt Polizeibeamtin Anna Brauckmann. Der Defibrillator wurde Mittwoch in die Asservatenkammer nach Lüdenscheid gebracht und eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Hinweise für die Polizei

Wer Hinweise für die Polizei hat, kann sich unter der Rufnummer 0 23 53/ 9 19 90 melden.