Leifersberge: Thienel äußert sich zu Kritik

Von: Florian Hesse

Östlich anschließend an die Bebauung der Oststraße soll das Gewerbegebiet Leifersberge entstehen. © Hesse, Florian

Nach der Kritik im Rat stellt Kämmerer Simon Thienel seine Position und Ziele klar.

Halver – „Die Wortwahl nehme ich sportlich“, sagt Kämmerer Simon Thienel. Doch die Kritik aus der Grünen-Fraktion zur Bauleitplanung für das Gewerbegebiet Leifersberge wolle er „so nicht stehen lassen“. Angefragt gewesen sei in der Ratssitzung ein Zwischenstand zur Planung. Den habe er gegeben mit Verweis auf das Ergebnis eines „Scopinggesprächs“ im Lüdenscheider Kreishaus. Die Information für die Politik wäre eigentlich für den September vorgesehen gewesen. Mit dem späteren Zeitpunkt wären dann sicherlich auch weitere eingeforderte ökologische Vorgaben berücksichtigt gewesen.



Es sei verständlich, dass die Grünen-Fraktion bei diesen Themen sensibel reagiere, weil sie mit ihren Anliegen in der Vergangenheit häufig nicht habe durchdringen können. Doch er wünsche sich diese Wachsamkeit auch in anderer Richtung, betont der Kämmerer, dem auch die Bauleitplanung obliegt. Er habe für 2023 den ersten städtischen Haushalt mit rund einer Million Euro an Investitionen in Naturschutz aufgelegt, konkret das ökologische Projekt im oberen Hälvertal. Dies sei unaufgefordert geschehen und müsste deutlich machen, welchen Stellenwert er selbst Naturschutz und Umwelt beimesse. Erwähnt worden sei dies von den Grünen aber mit keinem Wort.



Trotzdem suche er unverändert den Dialog – mit der Politik im Allgemeinen und natürlich der Grünen-Fraktion und den Unternehmern, die sich für Flächen in Leifersberge interessieren. Nur auf diesem gemeinsamen und konstruktiven Weg lasse sich in ökologischer Hinsicht das optimale Ergebnis auch im Sinne des Neun-Punkte-Programms erreichen. Die Ankündigung von Dr. Jana Schrage, die einzelnen Punkte dieses Katalogs getrennt abstimmen zu lassen, berge seiner Einschätzung nach die Gefahr, deutlich weniger an dessen Zielen umsetzen zu können. „Ich weiß nicht, ob es da für alles eine Mehrheit gibt“, meldet Thienel Zweifel an. Ein Misstrauen gegenüber der Verwaltung sei jedenfalls nicht angebracht.