Naturbühne an der Heesfelder Mühle

+ © Opfermann Für die Naturbühne wird die bereits vorhandene Erhöhung an der Linde erweitert. © Opfermann

Halver - An der Heesfelder Mühle, genauer an der großen Linde neben der Genussmühle, entsteht zur Zeit eine Naturbühne. Zum ersten Mal soll sie beim Festival Music Fever in zwei Wochen bespielt, aber auch darüber hinaus genutzt werden. Die Holzkonstruktion soll nämlich dauerhaft bleiben.