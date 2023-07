Das Tortenatelier ist zurück in der Stadt

Von: Frank Zacharias

Ein Bild aus Halveraner Tagen: Konditormeister Stefano Gallus am Eingang zum Schieferhaus, das er im Frühjahr 2022 verließ. Jetzt sind seine Torten zurück in der Stadt. © Lorencic, Sarah

Konditorenhandwerk in Halver gab´s zuletzt in einem der Schieferhäuser an der Frankfurter Straße. Nach der Schließung ist das Tortenatelier jetzt aber wieder zurück. Zumindest ein wenig.

Halver – Als Stefano Gallus sein Tortentatelier in Halver im Frühjahr 2022 schließen musste, hatten das zahlreiche Gäste – nicht nur aus der Stadt im Grünen – bedauert. Ein beliebter Treffpunkt mit noch beliebteren Torten und Kuchen war verschwunden.

Nachdem Gallus´ Kreationen zwischenzeitlich im Restaurant „The Elephants“ an der Bahnhofstraße bestellt werden konnten, sind die Spezialitäten des Radevormwalders nun aber einige Meter weiter zu finden: in der Brasserie Kulturbahnhof von Stefan Knaf.

Dorthin liefert Gallus nun an jedem Sonn- und Feiertag ausgewählte Kuchen, die auch zum Abholen bestellt werden können. Das für den Kulturbahnhof neue Angebot variiere, so Knaf, der sich über die Kooperation freut. So ist das Tortenatelier zurück in der Stadt – wenn auch nicht mit eigener Niederlassung, so doch mit seinen Kuchen und Torten.