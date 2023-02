Inflation und Energiepreise: Second-Hand-Laden muss schließen

Von: Florian Hesse

Teilen

Der Secondhand-Laden Kinderkram schließt. © Sentiris

Das Sentiris-Projekt an der Mittelstraße ist nicht mehr zu halten.

Halver - Der Secondhand-Laden „KinderKram“ an der Mittelstraße in Halver schließt. Das teilte die Sentiris gGmbH als Betreiber des Geschäfts am Mittwoch mit. Noch bis Ende März kann dort eingekauft werden, dann schließen sich die Türen.

„Wir haben uns die Entscheidung ganz und gar nicht leicht gemacht“, sagt Kristian Hamm, Geschäftsführer der Sentiris gGmbH. Im Sommer 2021 wurde der Laden eröffnet. Nach fast zwei Jahren schließt er nun. „Letztlich war der ,KinderKram’, der sowohl von einigen unserer angestellten Mitarbeitenden als auch von ehrenamtlichen Mitarbeitenden betrieben wird, nie als große Einnahmequelle konzipiert. Aber mit der Inflation und den gestiegenen Energiepreisen reichen die Einnahmen, die wir durch den Verkauf von Kinderbekleidung erzielen, nicht mehr aus, um die gestiegenen Kosten zu decken“, erklärt Hamm den Grund für die Schließung.



Doch die Idee dahinter wird nicht ganz aufgegeben. „Wir wollen die Marke ,KinderKram’ auf jeden Fall weiter leben lassen“, sagt Ronja Fürst, Leiterin des Geschäfts. Sie und ihr Team seien derzeit an den Planungen, mehrmals im Jahr einen Kinderbasar zu organisieren. „Und wer weiß? Vielleicht starten wir irgendwann neu mit dem ,KinderKram’“, heißt es in der Sentiris-Mitteilung weiter.



Das bestätigt auch Kristian Hamm: „Die Idee hinter dem ,KinderKram’ ist super – das war von Tag 1 an auch die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden.“ Aus diesem Grund sei die Schließung des Ladens auch kein Abschied für immer, sondern fürs Erste eine Veränderung des Angebotes. „Basar statt Laden“ – so die Idee.



„Für die angestellten Mitarbeitenden der Sentiris ändert sich durch die Schließung des ,KinderKram’ nichts“, macht Kristian Hamm deutlich. Es gebe „keine Kündigungen oder Stundenreduzierungen“. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien darüber hinaus bereits über die Schließung informiert worden. Fünf Ehrenamtler sind davon betroffen. Hamm und Fürst hoffen, dass sie sich an einer anderen Stelle weiter bei Sentiris engagieren.



Der Mietvertrag für das Ladenlokal läuft allerdings erst einmal weiter. Es gebe auch schon Ideen, wie man den Leerstand wieder füllen könnte. Doch mehr verraten die Sentiris-Verantwortlichen noch nicht.



Bis dahin bleibt der „KinderKram“ erst einmal bis zum 31. März geöffnet. An drei Tagen in der Woche (montags, mittwochs und freitags) können Kundinnen und Kunden gebrauchte Kinderkleidung kaufen. Es gilt dabei das Motto „Zahle, was du willst – alles muss raus“.