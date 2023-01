Demografische Entwicklung: schrumpfend

Das Ringen um die Baugebiete in Halver

Von: Florian Hesse

Baugebiete halten die Stadt und die Halveraner Politik weiterhin auf Trab. © Screenshot: Google Maps

Wie kommt die Stadt voran, was die Planung der Neubaugebiete Schillerstein und Herksiepe angeht? Die rechtliche Problematik war Gegenstand einer Sondersitzung des Rates am Dienstagabend, die sich mit nur diesem einen Punkt beschäftigte und sich trotzdem auf eine Länge von fast zweieinhalb Stunden zog. Doch am Ende fiel ein Beschluss einstimmig.



Halver – Kernpunkt ist nun die Entscheidung, innerhalb kürzester Zeit ein Rechtsgutachten zu beauftragen, das Klarheit geben soll, ob die planerische Entwicklung nach dem Paragrafen 13b des Baugesetzbuches rechtskonform ist – und zwar insbesondere mit Blick auf die Bedenken, die das zuständige Dezernat beim Regierungspräsidenten gegen das Vorhaben angemeldet hatte.

Zusätzlich zu dieser zentralen Frage sollen weitere betrachtet werden, die sich aus einem Antrag der CDU-Fraktion ergeben, der Anlass der Sitzung war. Dazu kommen weitere Fragen, die die SPD durch Fraktionschef Martin Kastner einbrachte.



Innerhalb von 48 Stunden, so CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Schüle, solle das Gutachten in Auftrag gegeben werden, um bereits zum Monatsende mit einer klaren Rechtsposition zu den nächsten Gesprächen nach Arnsberg fahren zu können.



Wie geht es weiter mit dem Baugebiet Herksiepe/Schillerstein? Der Rat verständigte sich am Dienstag darauf, ein Rechtsgutachten zu beauftragen. © Florian Hesse

Hintergrund des CDU-Antrags war die Einschätzung, dass nach Gesetzeslage des entsprechenden Paragrafen die Stadt das beschleunigte Verfahren möglicherweise ohne Beteiligung des Regierungspräsidenten vorantreiben könne. Der Flächennutzungsplan könne nachträglich geändert werden. Prüfen soll dies nun die Kanzlei Wolter Hoppenberg, die mit genau diesem Thema bereits Erfahrung aufweisen kann. Denn sowohl Verwaltung wie Politik drängen auf Rechtssicherheit im Verfahren.



„Wir haben dieses Projekt geerbt und sind dabei, die Beschlüsse umzusetzen“, sagte Kämmerer Simon Thienel, verantwortlich für die Bauleitplanung in Halver. Es gehe nicht darum, in Arnsberg „dominant oder devot aufzutreten, sondern ein konstruktives Miteinander zu finden“. Dies sei unabdingbar, um auch regionalplanerisch zu einem Konsens zu finden. Auch im beschleunigten Verfahren sei die Zustimmung der Bezirksregierung einzuholen, so die klare Aussage des Städte- und Gemeindebundes auf seine Anfrage hin.



Demografische Entwicklung: schrumpfend

Doch an genau dieser Stelle wird es schwierig. Denn das Siedlungsmonitoring gibt eigentlich keine neuen Wohnbauflächen für Halver her. Im Gegenteil: Aufgrund der demografischen Entwicklung betrachte man in Arnsberg und Düsseldorf die Stadt Halver perspektivisch als schrumpfend. Zudem gebe es rechnerisch hinreichend Reserveflächen.



Die Bemühung seitens der Stadt ist nun, in Arnsberg darzulegen, wie wenig nutzbare Wohnbaufläche tatsächlich vorhanden sei, wie die Planer Peter Kaczor und Sarah Dietzel darlegten.



Doch gegen diese Auffassung der Bezirksregierung wehrt sich die Halveraner Politik. Die Stadt müsse in der Lage bleiben, interessierten Zuzugswilligen und damit auch Fachkräften für eine starke Wirtschaftsregion eine Perspektive anbieten zu können, stellten unter anderem Dr. Sabine Wallmann und Kristian Hamm, beide UWG, fest.



Es sei ein Unding, wenn eine Stadt den Bürgern quasi vorschreiben würde, wie sie zu leben hätten, wenn es praktisch unmöglich werde, die Vorstellung vom Eigenheim zu realisieren. „Das ist doch krank“, sagte Hamm, „willkommen in der Planwirtschaft!“.

Politik steht hinter Erschließungsprojekt

Dass die Politik unverändert zum Erschließungsprojekt steht, machte auch Jana Schrage für die Grünen-Fraktion deutlich. Sie sei „irritiert“, dass die Verwaltung vortrage, Arnsberg überzeugen zu wollen, in der Sitzung aber nur Argumente vorlege, die dagegen sprächen, wunderte sie sich. Ähnlich argumentierte FDP-Fraktionschef Sascha Gerhardt, und auch Dr. Sabine Wallmann staunte über die Begründungen der Verwaltung. Es würden Urteile zur Baugesetzgebung nach Paragraf 13b herangezogen, die mit der Halveraner Realität rein gar nichts zu tun hätten, so ihre Kritik.



Dabei drängt auch die Zeit in mehrfacher Hinsicht. Der Paragraf 13b ist befristet bis Ende 2024. Bis dahin muss der Bebauungsplan rechtsgültig beschlossen sein. Und bereits im Februar dieses Jahre tagt auch der Regionalrat, der zuständiges Gremium ist, was die übergeordnete Bauleitplanung und damit auch Siedlungsflächen angeht. Darauf machte als einer von 20 interessierten Zuhörern Klaus Brunsmeier, selbst Mitglied des Regionalrats aufmerksam, der wie Thienel darauf hinwies, dass die Stadt Halver eher auf das Benehmen mit der Bezirksregierung setzen solle, als rechtlich mit der Brechstange zu versuchen, das Gebiet durchzuboxen.