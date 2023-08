Café Heimatliebe geht mit neuen Pächtern an den Start

Von: Florian Hesse

Das Café Heimatliebe an der Heesfelder Mühle hat neue Pächter gefunden. Francesco D’Agnelli (rechts) und Andreas Zissopoulos mit ihren Frauen Nina Zissopoulos (links) und Roksana. © Florian Hesse

Das beliebte Ausflugsziel im Hälvertal ist ab sofort wieder in Betrieb.

Halver – Das Café Heimatliebe an der Heesfelder Mühle hat neue Betreiber. Zwei Paare aus Lüdenscheid übernehmen ab sofort die Anlaufstelle für Kaffee und Kuchen, für Frühstück und Herzhaftes im Hälvertal. An den Wochenenden und auf Absprache auch zu weiteren Terminen ist es nach einer Pause jetzt wieder geöffnet.



„Beliebtes Café sucht neuen Betreiber“ titelte der Allgemeine Anzeiger im März. Jana Mohrmann schaffte es nicht, die Dreifachbelastung mit Vollzeitjob, Familie und Café zu stemmen. Das war für die Verantwortlichen des Heesfelder Mühle zwar nachvollziehbar, aber bitter. Mühle und Café hatten sich als Ausflugsziel etabliert. Es hing viel Herzblut in der Sache.

Der Kaffee kann sich sehen lassen. © Florian Hesse

Doch der Artikel fand über Freunde den Weg zu Andreas Zissopoulos und seiner Frau Nina, zu Francesco D’Agnelli und Roksana. „Wir haben gequatscht und geträumt und uns dann gemeldet.“ Wie die Gäste der Lokalität hatten sich auch die Lüdenscheider ins Café verliebt. Sie kennen sich seit Jahrzehnten. Jetzt wollen sie ihren Traum leben.



Die Belastung trauen sie sich zu. Zwar haben sie volle Jobs und Kinder. Aber sie haben auch Erfahrung mit Gastronomie aus Service und Küche, Nina Zissopoulos ist ausgebildete Systemgastronomin. Inhaber des Cafés sind die Männer, um Flammkuchen, Kuchen und alles, was die Küche des Hauses hergeben könnte, wollen sich die Frauen kümmern. Und die Speisekarte könnte auch um mediterrane Elemente ergänzt werden.



Die Öffnungszeiten, die sie anbieten wollen, liegen zunächst auf den Wochenenden: samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Aber am Sonntag gibt´s vorher auch Frühstück auf Anmeldung von 10 bis 12.30 Uhr, bis das Café danach in den Normalbetrieb wechselt. Diese Zeiten sind allerdings nicht betoniert. Wer Platz und Raum für Feierlichkeiten sucht vom Geburtstag bis zur Hochzeit, soll sich melden. Das werde man auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich machen, wie es irgend geht.



Um die Gästefrequenz des Cafés Heimatliebe machen sie sich keine Sorgen. „Die Leute waren traurig, dass hier zwischenzeitlich nichts mehr war“, sagt Nina Zissopoulos nach vielen Anfragen, die das Quartett bereits erreicht haben. Das entschädigt immerhin auch für den turbulenten letzten Monat, in dem dann doch an Behördengängen, Schulungen und Prüfungen viel zu erledigen war. „Aber wir sind hier in Halver herzlich aufgenommen worden“, haben die Lüdenscheider feststellen können und bedanken sich auch in Richtung Rathaus, wo es „viel Support“ gegeben habe.



Eigentlich sollte es zum Auftakt auch ein kleines Fest geben. Das lässt das Wetter nicht zu. Aber ihren Lebenstraum, am ersten Augustwochenende in Betrieb zu gehen, den lassen sie sich nicht nehmen.