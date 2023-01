CVJM holt Weihnachtsbäume am Samstag ab

Von: Florian Hesse

Am Samstag werden in Halver die Weihnachtsbäume eingesammelt. © FLORIAN HESSE

Der CVJM ist ab 9 Uhr unterwegs.

Halver - Am Samstag, 14. Januar, kümmern sich die Mitglieder des CVJM Halver wieder um die alljährliche Weihnachtsbaumsammlung.

An diesem Tag werden die Tannen, Fichten & Co. aus den Häusern und Wohnungen in Halver zur Entsorgung abgeholt. Dazu muss der Baum abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand ab 9 Uhr an dem Tag bereit liegen. Der Baum kann natürlich auch schon vor 9 Uhr oder am Abend vorher dort abgelegt werden.

Im Laufe des Tages fahren die CVJMler die Straßen ab und sammeln alle Bäume ein. Die Abholung ist grundsätzlich kostenlos. Der CVJM freut sich aber über eine Spende. Hierfür werden Teams ebenfalls am 14. Januar unterwegs sein und die Spenden entgegennehmen.