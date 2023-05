Critical Mass: Radfahrer fahren „wild“

Von: Monika Salzmann

Die Organisatoren waren mit der Teilnehmerzahl bei der Premiere in Halver zufrieden: Mit unterschiedlichsten Rädern beteiligten sich die Radler an der ersten „Critical Mass“-Tour. © Jakob Salzmann

Erstmals radelten am Freitag heimische Radfahrer als „Critical Mass“ (kritische Masse) durch Halver, um auf ihre Rechte im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und ihren Wunsch nach einer Verkehrswende zu bekräftigen. Im Verband erregten die 30 Radfahrer, die spontan eine bunt zusammengewürfelte Gruppe bildeten, Aufmerksamkeit.

Halver – Vom Rathauspark, der Start und Ziel der drei Kilometer langen Tour durch Halvers Innenstadt war, setzte sich der Tross friedlich in Bewegung. Mindestens 16 Teilnehmer waren nötig, um als Fahrradverband unter dem Motto „Wir behindern nicht den Verkehr. Wir sind der Verkehr“ durch die Stadt zu fahren. Bewusst kurz war die erste kleine Rundfahrt gehalten. Unterstützung bekamen die Halveraner dabei vom Lüdenscheider Frank Theis, der „Nachbarschaftshilfe“ leistete und im Umkehrschluss zur „Critical Mass“-Tour durch Lüdenscheid an diesem Freitag, 26. Mai, einlud. Start ist um 18 Uhr an der historischen Schützenhalle am Loh. „Wir wollen es schaffen, die größte Critical Mass des Märkischen Kreises zu initiieren“, lud Theis zum Mitfahren ein. „Wir hoffen, dass wir dreistellig werden.“

Sichtlich zufrieden zeigten sich die Radfahrer aus Halver, dass gleich im ersten Anlauf eine derart große Gruppe zusammengekommen war. Im Beisein der Polizei wies Martin Donat, der mit dem Lastenrad Balu zum spontanen Treffen gekommen war und der Gruppe vorausfuhr, auf die zwingend notwendige Einhaltung der Straßenverkehrsordnung hin.

Frank Theis aus Lüdenscheid (rechts) leistete „Nachbarschaftshilfe“ und lud zur „Critical Mass“-Fahrt in der Bergstadt an diesem Freitag ein. © Jakob Salzmann

Vom Rathauspark ging’s Richtung Bahnhof, über die Frankfurter Straße, die Hermann-Köhler-Straße und die Von-Vincke-Straße zurück zum Park. „Für das erste Mal reicht das“, sagte Martin Donat, der sich begeistert von der Vielfalt der Räder zeigte, mit der sich die Fahrradbegeisterten – darunter Mitglieder des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) – an der Aktion beteiligten.

Spontan schlossen sich Thomas und Silke Warkentin aus Meinerzhagen mit ihren Liegetrikes (Liegerädern) dem Fahrradverband an. Nach einer 90 Kilometer langen Tour durchs Hochsauerland hatten beide noch Lust und Kraft, mit den Halveranern eine Runde zu drehen. „Wir Radfahrer gehören auch auf die Straße wie die Autos“, meinte das Paar. „Aber in Halver, Kierspe und Meinerzhagen ist das schlichtweg eine Katastrophe. Von Lüdenscheid ganz zu schweigen.“ Eine Meinung, mit der beide nicht alleinstanden. Die Strecke Meinerzhagen-Nordsee legte das Paar schon zweimal mit den Trikes zurück.

Aufmerksamkeit erregte überdies Ralf Thimm mit seinem Velomobil, einem vollverkleideten Trike-Dreirad. Ansonsten waren die unterschiedlichsten Räder vom Cross-Downhill Bike über Pedelecs bis zu E-Bikes und Rädern ohne Motor zu sehen. Das entspannte Tempo erlaubte es allen, im Verband zusammenzubleiben und gemeinsam zu radeln. Zufrieden zeigte sich am Ende Jochen Lehmann vom ADFC mit der Wirkung der Tour. „Wir sind aufgefallen. Ziel erreicht“, meinte er. Martin Donat bestätigte: „Keiner ist verletzt. Alles ist gut gelaufen.“