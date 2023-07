Countrymusik: Duo ist als Arizona Bros. unterwegs

Für die Dreharbeiten zu ihrem neuesten Video war das County-Duo zu Gast in der Westernstadt Lubbock Town. Eine Nachahmung der gleichnamigen Stadt in den USA. © Privat

Die Arizona Bros. covern berühmte Country-Songs. Ihr neuester Song „Coke ‘n‘ Whiskey“ entstand mit Hilfe einer KI. Das dazugehörige Video wurde in Lubbock Town in Weilerswist gedreht.

Halver – Im Saloon geht es hoch her. Kennt man ja aus den Westernfilmen. Diese Atmosphäre verströmt auch das neue Video der Arizona Bros., das seit Kurzem auf Youtube zu sehen ist. Es ist nicht nur das neueste Video, sondern auch der neue Song „Coke ‘n’ Whiskey“, den das Countryduo präsentiert. Zu sehen sind Edgar Ebeling alias King Eddy und der Halveraner Georg Debus alias Country George. Das Duo ist auch als Blues-Brothers-Double ein Begriff, bekannt geworden sind sie durch ihre Teilnahme bei der Sat.1-Gesangsshow „All Together Now“.

Zurzeit sind sie als Arizona Bros. auf Veranstaltungen unterwegs. Für ihren neuesten eigenen Song habe sie die Hilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) ausprobiert. Herausgekommen ist dabei „Coke ‘n’ Whiskey“. „Es war mal ein Versuch. Wir covern ja eigentlich nur berühmte Songs“, erklärt Georg Debus.

Titel und Text der KI passten nicht

Wobei man nicht ganz zufrieden mit der ersten Version der KI gewesen sei, man habe aber die Melodie übernommen, während man Titel und Text verändert und angepasst habe. „Der Titel hieß erst ‘A Spark Starts The Fire’. Aber der passt nicht zu uns“, erklärt Debus. Man habe sich dann für „Coke ‘n’ Whiskey“ entschieden, fügt der Musiker hinzu. „Ich bin der Whiskey, weil ich ein Fan des Getränkes bin. Eddy ist eher der Süße von uns beiden“, so Debus. Auch den Text habe man geändert, die Arbeiten hätten rund drei Monate gedauert.

Die Arizona Bros. sind das aktuellste Projekt von Georg Debus und Edgar Ebeling. Ihr Konzept besteht aus Covern bekannter Countrysongs und Geschichten rund um die Lieder. Bekannt sind die beiden auch als Blues-Brothers-Double. © Georg Debus

Die Dreharbeiten für das neueste Video, das unter anderem auf Youtube oder der Homepage www.arizona-bros.de zu sehen ist, gingen vergleichbar schnell. Für einen Tag ist das Duo in die Westernstadt Lubbock Town in Weilerswist gefahren, eine Nachahmung der gleichnamigen Stadt in den USA. „Wir konnten in der gesamten Stadt drehen. Unter anderem auch im Saloon“, blickt der Halveraner zurück. Zahlen mussten sie für die Nutzung des Ortes nicht, „es gab dafür eine kleine Spende für die Vereinskasse des Vereins, der sich um die Westernstadt kümmert“, blickt Country George zurück.

Zu den Gründen, warum es neben dem Blues-Brothers-Double Big Blue jetzt auch noch die Arizona Bros. gibt, erklärt er: „Wir lieben einfach Country. Die Musik steht wie kaum eine andere Musik für Amerika und das Leben dort.“ Was für die Deutschen die Volksmusik und Schlager seien, das sei für die Amerikaner eben Country.

Georg Debus alias Country George auf der Dachterrasse seines Appartements an der Falkenstraße. © KORTMANN

Im Repertoire der Arizona Bros., deren Abendprogramm bis zu zwei Stunden dauern kann, sind viele Evergreens wie „Take Me Home, Country Roads“, „Folsom Prison Blues“ oder „On The Road Again“.

Geschichten rund um die Songs

Zu dem Auftritt gehören nicht nur Songs, sondern auch Geschichten. Dann erklärt King Eddy die Entstehung des Songs „Country Roads“ oder Country George klärt über die amerikanische Erfindung Stacheldrahtzaun auf. „Der Stacheldraht wird auch als Hutband des Teufels bezeichnet“, sagt Debus. Durch die Geschichten möchte man einen Mehrwert geben und sich abheben von anderen Coverbands.