Bürgerzentrum und DRK liefern Mittagessen aus

Halver - Weil der monatliche Mittagstisch im Bürgerzentrum nicht stattfinden kann, hatte Claudia Wrede eine Idee. Bei der Umsetzung hilft jetzt sogar das DRK Halver.

Normalerweise findet einmal im Monat ein Mittagstisch im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße statt. Doch in Zeiten von Corona nicht. Claudia Wrede vom Bürgerzentrum möchte trotzdem in Kontakt bleiben und den Senioren eine Freude machen. Das Essen soll daher zu denen die das Haus nicht verlassen können oder wollen, geliefert werden.

Coronavirus in Halver: Mittagessen wird geliefert

Vorgesehen ist die Aktion für Samstag, 9. Mai. Unterstützt wird Claudia Wrede vom DRK Halver. Die Mitglieder des Ortsverbands liefern das Essen nicht nur aus, sondern stellen auch die nötigen Transportboxen für das warme Essen. Bis Mittwoch, 6. Mai, kann man sich für die Essenslieferung anmelden. Der Service ist kostenlos, über eine Spende freuen sich die Beteiligten.

