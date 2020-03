Coronavirus: Kein Schulunterricht und Kitas sind zum Teil geschlossen

Halver – Ab Montag findet kein Unterricht mehr in den Schulen statt. Und auch die meisten Kitas bleiben geschlossen. Eine Übersicht.

Ab Montag findet kein Unterricht mehr in den Schulen statt. Am Montag können und dürfen die Kinder noch zur Schule kommen, sodass sich die Eltern um eine Betreuungsoption kümmern können.

Ab Mittwoch gibt es dann für Kinder der Klassen 1 bis 6 ein Betreuungsangebot. Das gilt vor allem für Kinder, deren Eltern in Sicherheits- oder medizinisch relevanten Berufen arbeiten. Am Freitag hatten die Schüler der Humboldtschule ihre Schulbücher provisorisch einpacken müssen, wie Schulleiter Reiner Klausing sagt. Die Schule selbst sei nicht gänzlich geschlossen. Es bestehe daher die Möglichkeit, die Zeit für Fortbildungen zu nutzen. Das Coronavirus schickt Schüler und Lehrer in ganz NRW früher in die Osterferien.

Kitas und das Coronavirus

Mit den Trägern von Kitas wurde am Freitag gesprochen, eine einheitliche Regelung gab es vonseiten des Ministeriums nicht. Die evangelischen Kitas Spatzennest und Pusteblume sind ab Montag bis zum 17. April. Montag und Dienstag gibt es auch keine Notgruppe wie in den Schulen.

Heike Esken, Vorsitzende des Presbyteriums, orientiere sich an den Vorgaben des Landesministeriums. Auch die Kita Wunderland von Sentiris hat geschlossen, wie Leiterin Astrid Euler sagt. Eine Notgruppe gibt es ebenfalls nicht. Das müsse vom Landesjugendamt abgestimmt werden, so Euler. Ob sich daran etwas ändert, zeige sich kommende Woche.

Nicht alle Kitas sind informiert

Die DRK-Kita Juno hat bis Freitag, 16 Uhr, noch keine Information zum weiteren vorgehen erhalten. Stand Freitag ist, dass Montag die Kita geöffnet hat. Auch die Kita St. Nikolaus war nicht erreichbar. Die Leitungen werden sich bei den Eltern melden, wenn sich etwas am Ablauf ändert.

Schon seit Wochen sehen sich die Kitas mit dem Coronavirus konfrontiert. „Wir machen uns Gedanken“, sagt Sybille Haberland, Leiterin der Awo-Kita Wundertüte. Die Türklinken werden an der Weststraße häufiger als üblich desinfiziert. Die Einrichtung gehe „sensibel“ mit dem Thema um. Kristian Hamm, Geschäftsführer von Sentiris, dem Träger der Kita Wunderland, versteht die Entscheidung des Ministeriums: „Ich glaube, es ist verantwortungsbewusst, das zu tun.“

