Kattwinkel Reisen stellt den Betrieb ein - Corona-Krise als Auslöser

In dritter Generation: Arndt Kattwinkel und Britta Kattwinkel-Kiefer stehen an der Spitze von Kattwinkel Reisen.

Der Busreiseveranstalter Kattwinkel Reisen stellt seinen Betrieb zum 31. Mai ein.

Oberbrügge - Die Schließung erfolge „planvoll und geordnet“, sagen Arndt Kattwinkel und Britta Kattwinkel-Kiefer, die in der dritten Generation an der Spitze des Familienbetriebes in Halver-Oberbrügge stehen.

In Kurzform:

Gehälter werden in vollem Umfang gezahlt.

Klühspies Reisen und die Lufthansa City Center Reisebüros Kattwinkel in Halver und Lüdenscheid bleiben bestehen.

Alle gebuchten Reisen werden von bisherigen Kooperationspartnern durchgeführt.

Die Partyskitour ins Zillertal findet weiterhin statt.

Seit 1936 im südlichen MK

Seit 1936 war Kattwinkel Reisen ein Begriff für Menschen im gesamten südlichen Märkischen Kreis. Schüler kennen das Unternehmen über Klassenfahrten, Eltern zum Beispiel über den Besuch von Musicals, die Großeltern sind mit Kattwinkel in den Harz gereist.

Auslöser für den „ausgesprochen schmerzvollen Schritt“, wie Arndt Kattwinkel mit Blick auf die langjährigen Kundenbindungen sagt, seien die Auswirkungen der Corona-Krise. Mit dem Busreiseverbot ab dem 17. März „hatten wir keinerlei Handlungsspielraum mehr“, stellt Britta Kattwinkel-Kiefer rückwirkend fest. "Das Unternehmen wurde praktisch auf Null runtergefahren."

Keine offenen Schulden

Die von Kattwinkel gewählte Form der Betriebsschließung beinhaltet, dass das Unternehmen seinen Betrieb ohne offene Schulden einstellt, was eine Insolvenz ausschließt. „Um der besonderen Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden gerecht zu werden“, so Arndt Kattwinkel, wurden von dem Unternehmen folgende Regelungen getroffen: Die zehn festangestellten Mitarbeiter erhalten ihre Gehälter in voller Höhe. Sämtliche Ansprüche von Kunden, Leistungspartnern und sonstigen Vertragspartnern werden in vollem Umfang bedient. „Kein Kunde wird sein Geld verlieren“, erklärt Britta Kattwinkel-Kiefer.

Die vorhandenen Busse stehen abgemeldet in der Garage und werden verkauft, sobald der Markt es wieder hergibt.

Nicht von der Betriebsschließung betroffen sind die beiden von Britta Kattwinkel-Kiefer geführten Lufthansa City Center Reisebüros Kattwinkel in Halver und Lüdenscheid sowie das Reiseunternehmen Klühspies Reisen. Hier fungiert Arndt Kattwinkel auch weiterhin als Inhaber und Geschäftsführer. Über Klühspies Reisen wird auch zukünftig die beliebte Partyskitour ins Zillertal fortgeführt. Klühspies ist mit inzwischen mehr als 100 000 jährlichen Reisegästen spezialisiert auf Schul- und Gruppenfahrten, bucht aber beispielsweise Fahrleistungen zu und ist daher nicht mit derart hohen Betriebskosten belastet.

Kooperationspartner führen Reisen ab 1. Juni durch

Alle Reisen aus dem Kattwinkel-Reisestern-Katalog werden ab dem 1. Juni von den bisherigen Kooperationspartnern Hausemann & Mager in Hagen-Hohenlimburg und Sauerlandgruss Reisen in Drolshagen durchgeführt.

Das Familienunternehmen Kattwinkel Reisen wurde 1936 von Hans Kattwinkel gegründet und wird seit 1998 von den Geschwistern Arndt Kattwinkel und Britta Kattwinkel-Kiefer geführt. „Wir sind sehr traurig, dass wir zu diesem Schritt gezwungen waren“, betont Arndt Kattwinkel. Auslöser seien letztlich die durch die Corona-Krise ausgelösten Entwicklungen gewesen, die Reisen auf absehbare Zeit nahezu unmöglich machten. „Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen“, betont auch Britta Kattwinkel-Kiefer, „denn Reisen ist und bleibt unsere Leidenschaft“. Die Reisebranche sei aber durch die zahlreichen behördlichen Eindämmungsmaßnahmen „zunehmend unter Druck geraten“. Das Busreise- und das Beherbergungsverbot seien nur einige Beispiele.

"Drastische Einnahmeausfälle"

Arndt Kattwinkel: „Die gesamte Omnibusbranche muss auf absehbare Zeit mit drastischen Einnahmeausfällen rechnen.“ Eine Kompensation dafür sei nicht absehbar. Reisen würden nicht nachgeholt, und die Leistung eines Reiseanbieters lasse sich auch nicht als Lieferservice erbringen. „Die corona-bedingten Einschnitte wiegen umso schwerer“, so Kattwinkel, „da die Omnibus-Touristik ein Geschäft ist, das Jahr für Jahr hohe Investitionen seitens der Reiseunternehmen erfordert“.

Für die Anschaffung neuer Busse, die Produktion aufwendiger Reisekataloge und enorme Marketinginvestitionen entstehe Jahr für Jahr ein hoher Kapitalbedarf, der nur in Form von Krediten finanziert werden könne. „Die Möglichkeit, diese Kredite zurückzuzahlen, sehen wir in einem rein touristisch betriebenen Omnibusbetrieb – insbesondere in diesen schwierigen Zeiten – als sehr gering an“, erklärt Arndt Kattwinkel. „Daher haben wir uns nach Abwägung aller Fakten zu diesem schweren und für uns auch sehr emotionalen Schritt der Betriebsschließung entschlossen“.

Dieser Bus bleibt für immer leer.

Die Bustouristik-Experten in den beiden Kattwinkel-Reisebüros in Halver und Lüdenscheid stehen den Reisegästen von Kattwinkel Reisen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. Dies betrifft sowohl aktuelle Buchungen als auch Neubuchungen. „So bleiben wir auch in Zukunft in der gesamten Region nah am Kunden“, sagt Britta Kattwinkel-Kiefer.

Preise und Leistungen bleiben unverändert

Die Unternehmen Hausemann & Mager und Sauerlandgruss Reisen seien Kattwinkel-Kunden schon von früheren Reisen bekannt. In den vergangenen 16 Jahren seien sämtliche Busreisen von Kattwinkel Reisen, Hausemann & Mager sowie Sauerlandgruss in dem Katalog des „Reisestern Westfalen“ ausgeschrieben und mit gleichen Leistungen angeboten worden. Buchungen des Reisestern-Programms nehmen die beiden Kattwinkel-Reisebüros weiterhin entgegen. Arndt Kattwinkel: „Unsere Kunden sind dort in besten Händen!“

Alle Preise und ausgeschriebenen Leistungen bleiben unverändert. Die Kataloge des „Reisestern Westfalen“ würden den Kunden auch künftig wie gewohnt von den Kattwinkel-Reisebüros im Namen des „Reisestern Westfalen“ per Post zugesandt, betont Arndt Kattwinkel. Darüber hinaus stehen die Reisebüros auch für zusätzliche Beratungen und Buchungen zur Verfügung.