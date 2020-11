Schule und Kita in Halver bleiben wegen Coronafällen am Montag geschlossen

Auch die Humboldtschule in Halver muss am Montag geschlossen bleiben

[Update 14.16 Uhr] Die Corona-Pandemie macht vor Schulen und Kitas nicht Halt: Das wird jetzt in Halver deutlich, wo nicht nur der Unterricht an einer Schule am Montag komplett ausfällt, sondern auch die größte Kindertagesstätte geschlossen bleiben muss

Halver - Wie die Humboldtschule über ihre Internetseite mitteilt, steht seit dem Wochenende fest, dass zwei Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

„Um Zeit für die Infektionsnachverfolgung zu haben und die nächsten Unterrichtstage zu organisieren“, bleibe die Schule am Montag, 23. November, geschlossen. Falls Eltern von Schülern der Jahrgangsstufen 5 oder 6 für ihr Kind eine Notbetreuung benötigen, könnten sie sich per Mail an schulleitung@humboldtschule-halver.de wenden. Wie es ab Dienstag weitergeht, soll am Montag mitgeteilt werden.

Reihentest für Kita-Kinder

Unterdessen wurde bekannt, dass auch die größte Kita in Halver, die DRK-Juno-Kita an der Jugendheimstraße, am Montag geschlossen bleiben muss. Auch hier sollen Notbetreuungen sichergestellt werden, wie Bürgermeister Michael Brosch via Facebook mitteilte. Für die Kita-Kinder stehe am Montag ab 11.30 Uhr in Lüdenscheid ein Reihentest an.

Die Kontaktketten innerhalb beider Einrichtungen konnten bislang noch nicht durch das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hinreichend nachvollzogen werden.

Bürgermeister: „Auf Mitarbeiter statt auf WhatsApp-Nachrichten hören“

Brosch: „Aus gegebenem Anlass möchte ich mich bei den Einrichtungsleitungen, deren Kollegium und den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus ganz herzlich bedanken, dass sie in mühevoller Kleinstarbeit derzeit die Betroffenen informieren. Ich verbinde das mit meinem dringenden Appell, unbedingt auf die Informationen aus den Einrichtungen zu hören und nicht so sehr auf das, was in einzelnen WhatsApp-Gruppen derzeit daraus gemacht wird.“