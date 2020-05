Besuch in Pflegeheimen ab Sonntag - so bereiten sich die Einrichtungen vor

Lockerung für Seniorenheime

+ © Mischnick Besuchsmöglichkeiten im Seniorenpark: Auf Abstand im Freien – so war es die letzten Tage schon möglich. © Mischnick

Halver/Schalksmühle - Gespräche aus der Distanz, Besuche unter freiem Himmel oder per Besuchsfenster: Seit Mitte März galt in Alten- und Pflegeheimen ein coronabedingtes Besuchsverbot. Pünktlich zum Muttertag am Sonntag hat die Landesregierung dieses nun aufgehoben – unter strengen Schutzmaßnahmen.