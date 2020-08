Coronavirus: Wieder Senioreneinrichtung in Halver betroffen - Tests am Mittwoch

Halver - Nachdem es vor einigen Wochen bereits Corona-Fälle in einer Senioreneinrichtung in Halver gab, ist erneut eine Senioreneinrichtung betroffen.

Im Seniorenzentrum Bethanien gab es vor einigen Wochen drei Corona-Fälle. Zwei Bewohner und eine Pflegekraft waren an dem Virus erkrankt. Jetzt ist erneut eine Senioreneinrichtung von Quarantänemaßnahmen betroffen. Das teilt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Dienstagnachmittag mit.

Dieses Mal ist das Haus Waldfrieden betroffen. Nach einem positiven Fall unter den Beschäftigten müssen sich heute zehn Mitarbeiter und 20 Bewohner einer Reihentestung durch das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises unterziehen.

Kontakt zu Reiserückkehrer

Es handele sich bei dem Infizierten um den Angehörigen eines Reiserückkehrers. Die Kontaktkette sei mit Bekanntwerden der Infektion nachvollzogen worden, bestätigte auf Anfrage Bernd Lauermann, Leiter der Einrichtung.

Einige der Kollegen, die direkten Kontakt zur Betroffenen gehabt hätten, seien umgehend nach Hause geschickt worden. Welche Schutz- und Quarantänemaßnahmen nun ergriffen werden müssen, werde nach der Testung mit dem Märkischen Kreis abgestimmt.

Betroffen vom Vorgang ist eine Wohngruppe im Demenz-Kompetenz-Zentrum am Hälversprung, wo man die Screening-Maßnahmen für Besucher wie auch für die Mitarbeiter bereits ausgeweitet hatte - von der ursprünglichen Selbstauskunft bis zum Screening einschließlich Temperaturmessung. Er hoffe, dass die Bewohner nun nicht übermäßig in eine Notlage gebracht würden, so Lauermann weiter. „Der Schutz der alten Menschen ist ein hoher Wert.“

Das war nicht der erste Corona-Fall im Haus Waldfrieden.

Corona im MK