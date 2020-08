Corona-Fälle zum Schulstart: Infizierte an zwei Schulen im MK - auch eine Kita betroffen

Das Coronavirus lässt Halver nicht los. Vor wenigen Wochen gab es drei Fälle im Seniorenzentrum Bethanien. Die Kita Wunderland traf am Freitag Vorsichtsmaßnahmen. Doch damit war es nicht getan: Covid-19 ist wieder ein großes Thema in der Stadt im Grünen.

Halver/Oberbrügge - Mit dem Schulstart nach den Sommerferien gibt es schlechte Nachrichten: Es gibt Corona-Fälle an zwei Schulen und an einer Kita in Halver. Die jeweiligen Träger haben schnell reagiert – zum Schutz der Halveraner.

Zwei Schüler in Halver sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Schüler am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) und einer an der Humboldtschule. Das bestätigt Bürgermeister Michael Brosch auf Nachfrage.

Seinen Angaben nach waren die Kinder am Mittwoch, am ersten Schultag nach den Ferien, in der Schule. „Wir haben alle innerhalb des jeweiligen Klassenverbandes sofort isolieren können“, sagt Brosch.

AFG: Infiziertes Kind und sechs weitere in Quarantäne

Am AFG handelt es sich um ein Kind der fünften Klasse, dass an er Eröffnungsfeier teilgenommen hat. Nach der Feier im Freien und mit Maskenpflicht ging es in die Klassenverbände. Im Laufe des Vormittags lag das positive Testergebnis des Kindes vor. Daraufhin wurde das Kind sofort isoliert, erklärt Brosch. Die Eltern aller Klassenkameraden wurden informiert und die Schüler nach Hause geschickt.

+ Schlechte Nachrichten zum Schulstart: Am Anne-Frank-Gymnasium gibt es einen Corona-Fall. © Hesse

In Absprache mit der Schulleitung und dem Gesundheitsamt können fast alle Schüler am Donnerstag wieder den Unterricht besuchen, erklärt Brosch. Sechs Schüler und das infizierte Kind bleiben allerdings in häuslicher Quarantäne – 14 Tage lang. Lehrer sind von einer Quarantäne nicht betroffen.

+ Überraschung zum Schulstart: ein infizierter Schüler. © Wiemer

Humboldtschule: Ein infiziertes Kind

An der Humboldtschule gibt es ebenfalls ein Schulkind, das mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Schüler wurde ebenfalls nach Hause geschickt. „Es gibt eine Kontaktperson“, sagt Brosch. Beide müssen 14 Tage in Quarantäne. Auch die gesamte Klasse wurde am Mittwoch zunächst nach Hause geschickt. „Es deutet nichts auf ein weiteres Infektionsgeschehen hin“, erklärt Michael Brosch. Er gehe davon aus, dass auch an der Humboldtschule am Donnerstag die restlichen Klassenkameraden den Unterricht besuchen.

Bei den beiden infizierten Schülern handelt es sich um Geschwister, teilt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Mittwochnachmittag mit. Auch bei den Eltern wurde das Coronavirus festgestellt. Die Kontaktpersonen in beiden Schulen werden am Freitag vom Gesundheitsamt getestet.

Kita muss für 14 Tage schließen

Nachdem zwei von drei Gruppen der Kita Wunderland in Oberbrügge bereits am Freitag geschlossen wurden, gibt es nun eine gute und eine schlechte Nachricht aus der Einrichtung. Sieben Mitarbeiter der Kita haben sich am Montag auf das Coronavirus testen lassen. Der Grund: Ein Kind, das die Einrichtung der gemeinnützigen Sentiris GmbH besucht, hat im familiären Umfeld einen Corona-Fall. Somit ist das Kind eine Kontaktperson der Kategorie 1.

Nach dieser Info wurden zwei der drei Gruppen geschlossen. Eine Vermischung der Gruppen findet im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs aufgrund von Corona zwar nicht statt, dennoch haben sich die beiden geschlossenen Gruppen ein Bad und einen Flur geteilt. Daraufhin haben sich die sieben Mitarbeiter testen lassen – sie sind alle negativ.

+ Geschlossen: Die Kita Wunderland muss für 14 Tage den Betrieb einstellen. © Hesse

Doch mit dieser guten Nachricht am Dienstagnachmittag folgte am Mittwoch gleich auch eine schlechte: Es gibt einen Corona-Fall in der Einrichtung. Das teilt Kristian Hamm am Dienstagmittag mit. Das Kind, das als Kontaktperson galt, wurde vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises positiv auf das Virus getestet und am Mittwoch sofort abgeholt. Dann die Anordnung: Bis 12.30 Uhr musste die Kita Wunderland am Mittwoch komplett schließen. „Ab heute bleibt die Einrichtung 14 Tage zu“, sagt Kristian Hamm. Bis einschließlich 26. August wird die Einrichtung geschlossen.

Gesundheitsamt führt Reihentestung durch

Neben dem positiv getesteten Fall gibt es ein weiteres Kind, das im familiären Umfeld einen Corona-Fälle hat und somit als Kontaktperson gilt. Dieses Kind gehört zu der dritten Gruppe, die bis Mittwoch noch geöffnet hatte. Das Kind gehört außerdem zu der Familie aus Halver mit den infizierten Schülern. Es ließ sich allerdings bisher nicht testen.

Die Mitarbeiter der Kita wollten sich einem Schnelltest bei der Betriebsärztin – unabhängig von den Tests des Gesundheitsamts – unterziehen, so Hamm. Außerdem folgt noch eine Reihentestung des Gesundheitsamtes. Bei Kindern und Erziehern werden dann Abstriche genommen, erklärt Brosch. Das ist am Freitag der Fall. Außerdem wurde eine 14-tägige Quarantäne vom Gesundheitsamt erlassen.

Die Grundschule Oberbrügge bleibt geöffnet, teilt Michael Brosch mit. In der Sporthalle sei der Betrieb vorerst eingestellt. Bereits am Dienstag hatte der Vorstand des TuS Oberbrügge mitgeteilt, dass alle Gruppenkurse am Nocken in Oberbrügge vorerst eingestellt sind.

Brosch: „Es gibt keinen Grund, in Panik zu geraten"

„Es gibt keinen Grund, in Panik zu geraten. Es gilt weiter vorsichtig zu sein“, sagt Michael Brosch zur aktuellen Situation. Er appelliert an die Halveraner: „Wenn irgendwelche Unsicherheiten bestehen – bei Schülern, Eltern oder in anderen alltäglichen Situationen – vorsichtiger reagieren.“ Er sei „guter Dinge, dass wir die Situation im Griff haben“. Es gebe keinen Grund, dass Eltern ihre Schulkinder zuhause lassen. Die Stadt Halver als Träger der beiden betroffenen Schulen steht weiterhin in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, ebenso die Sentiris gGmbH als Träger der Kita Wunderland in Oberbrügge.

Corona-Rückblick in Halver

In beiden Senioreneinrichtungen in Halver gab es im Rahmen der Corona-Krise Covid-19-Fälle. Im Haus Waldfrieden war eine Bewohnerin Ende März am Coronavirus erkrankt.

Im Seniorenzentrum Bethanien gab es vor rund drei Wochen drei Corona-Fälle, zwei Bewohner und eine Pflegekraft. Inzwischen haben beide Einrichtungen unter Einhaltung der Corona-Regeln geöffnet. Seit Sonntag sind Besucher im Bethanien wieder willkommen.