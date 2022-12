DRK-Testzentrum nicht mehr lange zu halten

Von: Florian Hesse

Corona-Tests: Verkürzte Zeiten und Schließung Ende Januar

Halver - Das Corona-Testzentrum des DRK und des Pflegedienstes Pflegeleicht wird angesichts geänderter Rahmenbedingungen nicht mehr lange zu halten sein. Darauf weist Rotkreuzleiter Werner Neuhoff im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger hin.

In einer ersten Reaktion werden die Öffnungszeiten an der Thomasstraße reduziert. Getestet werde ab dem 23. Dezember noch vormittags, und zwar dienstags bis freitags in der Zeit von 7 bis 12 Uhr. Samstags ist das Testzentrum dann noch von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Testmöglichkeit an Sonntagen entfällt.



Ändere sich nichts an den Bedingungen, werde das Testzentrum ab Ende Februar komplett geschlossen, weil ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich sein werde, sagt der Rotkreuzleiter weiter. Die Zuwendungen für die Tests seien kürzlich deutlich zurückgefahren worden. Die Kosten für Personal und Energie hingegen seien zugleich unverändert geblieben.

Inhaltlich sieht Neuhoff die angekündigte Marschroute der zuständigen Behörden, die ihm offiziell allerdings noch gar nicht mitgeteilt worden sei, mit Bedenken. „Ich halte das für risikoreich“, sagt Neuhoff nach mehr als anderthalb Jahren Betrieb des Testzentrums und den entsprechenden Erfahrungen. Die bekannte Corona-Lage ohne eine vermutlich hohe Dunkelziffer liegt in Halver im Kreisvergleich mit einer Inzidenz von über 700 sehr hoch.



Zum Hintergrund: „Der Bund hat ab dem 25. November 2022 die Vergütung für die Teststellen abermals abgesenkt und die Testgründe weiter eingeschränkt. Zudem ist mit der letzten Änderung der Testverordnung vom Bund deutlich gemacht worden, dass die Bürgertestung zum 28. Februar 2023 ausläuft und keine weitere Verlängerung der Finanzierung erfolgen wird. Die Teststellen werden somit voraussichtlich zum 28.02.2023, so sie sich nicht über Selbstzahlertests finanzieren können, schließen“, beantwortet das Gesundheitsministerium eine Anfrage unserer Redaktionen. Für NRW gibt es dann zwar unverändert eine Testpflicht für Besucher von Besucher von Pflegeheimen und Krankenhäusern. Sie hätten haben aber auch die Möglichkeit, einen Selbsttest zu machen, schreibt das MAGS weiter.