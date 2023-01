Lüfter sind da: Noch nicht alle Grundschulen ausgestattet

Von: Carolina Ludwig

Blick auf eine Lüftungsanlage in einem Klassenzimmer. Die Lüftungsrohre führen durchs Fenster nach draußen. © Malmus, Pia

Bis Ende April müssen alle Anlagen installiert sein

Halver - Die ersten Lüftungsgeräte für die Halveraner Grundschulen sind da. Nachdem die Anlagen in Oberbrügge bereits in den Herbstferien installiert wurden, soll nun auch die Regenbogenschule am Standort Pestalozziweg in Halver ausgestattet werden. „Die Geräte stehen bei Rademacher auf dem Hof“, bestätigte Timm Rietschel vom Bauamt der Stadt Halver auf Anfrage.

Am Freitag sollte dann direkt ein Treffen vor Ort erfolgen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Nach Möglichkeit sollten laut Rietschel noch in diesem Jahr Vorarbeiten stattfinden, um die Anlagen später im laufenden Schulbetrieb anbringen zu können. Auch die Zeit zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, solle genutzt werden, um beispielsweise Abhangdecken zu öffnen und den genauen Verlauf der Lüftungsrohre zu planen. „In der nächsten Woche fangen wir an“, sagte Timm Rietschel am vergangenen Donnerstag.



Eine Schule geht vorerst leer aus

Lüftungsgeräte für die Lindenhofschule habe man in Halver noch nicht. Die Anlagen an beiden Grundschulen in Halver müssten bis Ende April 2023 installiert sein, um eine 80-prozentige Förderung aus Bundesmitteln zu erhalten.



Geplant ist laut Timm Rietschel vom Bauamt, dass die Installation an beiden Schulen am 21. April 2023 abgeschlossen ist, damit bleibt eine Woche für eventuelle Verzögerungen übrig.