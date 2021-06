Apotheken stellen ab Montag Impfausweise aus

Corona in Halver

+ © Olaf Moos Neben dem traditionellen Papier-Impfausweis wird es ab Montag auch einen digitalen Impfpass geben. © Olaf Moos

Software steht noch nicht, aber die Nachfrage ist da. Wir haben in den Apotheken nachgefragt, wo Sie sich den digitalen Impfausweis ausstellen lassen können.

Halver – Für die Corona-Impfung wird es künftig einen digitalen Impfnachweis geben, den Geimpfte direkt im Impfzentrum oder beim Arzt erhalten. Bereits Geimpfte können sich den Digital-Pass ab 14. Juni nachträglich in vielen Apotheke ausstellen lassen. In Halver besteht diese Möglichkeit ab Montag zumindest in der Atlantis-Apotheke. Die Alte Hirsch Apotheke wartet noch auf Details, wird aber auch Impfausweise ausstellen können. Dass die technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, versicherte der Apothekerverband, sagt Siegbert Schomann.

Der Inhaber der Atlantis-Apotheke kann noch nicht abschätzen, wie der Andrang ab Montag sein wird. Vielleicht bilden sich Schlangen – wie man sie aus der Anfangszeit von Corona kennt, als jeder Masken kaufen wollte. Zumindest hat Schomann, der in seiner Apotheke auch ein Testzentrum betreibt, am Vormittag zwei Stunden geblockt, um in dieser Zeit Impfausweise auszustellen. Von 10 bis 12 Uhr kann man sich daher an der Mittelstraße nicht testen lassen. Rein rechnerisch kämen auf jede Apotheke rund 1000 Personen, die einen Impfausweis ausgestellt bekommen könnten. Davon geht Schomann realistisch betrachtet jedoch nicht aus. Zum einen sei der Ausweis nicht dringend notwendig – mit Ausnahme von Auslandsreisen. Zum anderen ist die Nachfrage in Sachen Digitalisierung bei den Älteren der Bevölkerung eher gering.



Die Nachfrage jedoch sei entgegen der Erwartung sehr groß, was Schomann wundert. Viele Anrufe und auch Beschimpfungen, weil der Ausweis anders als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, nicht bereits am Donnerstag ausgestellt werden konnte. Das Vorgehen kritisiert der Apotheker, macht sich aber für Montag startklar.



So geht´s

Mit vorläufiger Anmeldung unter www.coronahalver.de, Vorlage des Impfpasses und Personalausweises kann in der Atlantis-Apotheke ab Montag die Impfung auf Echtheit überprüft werden. Der Nachweis kann in der CovPass-App gespeichert werden, künftig auch in der Corona-Warn-App.