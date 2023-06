Corona-Idee etabliert sich in Gemeinde in Halver

Von: Ursula Dettlaff

Im Einsatz im Schatten der Nicolaikirche: Wieland Schmidt sorgte für Würstchen vom Grill, Beate Turck gehörte zum Organisationsteam. © Dettlaff-Rietz

Treffen aus der Coronazeit jetzt immer: Gemeinde hält am Nicolai-Grillen fest!

Halver – Eine Aktion, die während der Coronazeit ins Leben gerufen worden ist, hat sich zu einem beliebten Termin im Jahreskalender der Evangelischen Kirchengemeinde Halver entwickelt. Vor Kurzem beschloss das Presbyterium, die Reihe am Freitagabend während der Sommerferien auch in diesem Jahr wieder durchzuführen. Trotz aller Ungewissheit.

„Wir wissen natürlich nicht, wie viel Leute kommen. Viele sind vielleicht schon im Urlaub“, sagte Beate Turck, eine der Organisatorinnen. Wie schon im vergangenen Jahr gab es – zumindest bei der Auftaktaktion am vergangenen Freitag – bestes Wetter. Und so kam ein recht großer Kreis, um miteinander zu plaudern, Würstchen vom Grill zu essen und sich das ein oder andere Bierchen oder Erfrischungsgetränk schmecken zu lassen.

In lockerer Runde einfach mal plaudern, das war beim Nicolai-Grillen möglich. © Dettlaff-Rietz, Ursula

An Gesprächsthemen mangelte es nicht. Eines davon war das Wetter. Wetterextreme, da war sich die Gesprächsrunde einig, werden in Zukunft häufiger auftreten. Christoph und Marlies Dickel machen demnächst Urlaub in der Schweiz. Vorgesehen ist dabei auch ein Verwandtenbesuch nicht sehr weit entfernt vom Bergdorf Brienz.

Die Bewohner des Dorfes mussten Anfang Mai evakuiert werden, weil Felsmassen des darüber liegenden Berges hinabrutschten. „Auch an den schmelzenden Gletschern kann man sehen, dass sich das Klima verändert“, sagte Marlies Dickel.

Zeit für Gespräche: Heike Esken im Gespräch mit Marlies Dickel. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Die Veranstalter hoffen nun, dass die nächsten Termine am 30. Juni, 7. Juli, 14. Juli, 21. Juli, 28. Juli und 4. August jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr ebenfalls gut besucht sein werden.