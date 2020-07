Corona-Fall im Seniorenzentrum Bethanien: Zwei Bewohner infiziert

Nachdem eine Mitarbeiterin im Seniorenzentrum in Halver positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind nun auch zwei Bewohner an Covid-19 erkrankt.

Halver - Waren die ersten Ergebnisse des Reihentest im Seniorenzentrum Bethanien negativ, gibt es jetzt mit den letzten noch ausstehenden Ergebnissen die traurige Gewissheit, dass auch zwei Bewohner infiziert sind.

Am Freitag gab es bereits eine positive Nachricht aus dem Seniorenzentrum Bethanien: Alle Corona-Tests, die am Donnerstag vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises durchgeführt wurden, sind negativ. Außerdem hatte sich herausgestellt, dass nur eine der beiden Pflegekräfte wirklich mit dem Virus infiziert ist.

Am Samstag bekam Einrichtungsleiterin Stefanie Thiemann dann die letzten ausstehenden Tests. „Leider hat es neben der einer Mitarbeiterin nun auch noch zwei Bewohner getroffen, die an Covid-19 erkrankt sind“, wie Thiemann berichtet. Den Infizierten gehe gut. Sie wurden isoliert, um eine Ansteckung zu vermeiden. Die anderen Bewohner dürfen sich auf dem Wohnbereich frei bewegen.

Mitarbeiterin in Hausquarantäne

Während die zwei Bewohner im Heim isoliert werden, befindet sich auch die infizierte Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne. „Die Einrichtung bleibt nach Rücksprache mit dem Vorstand des Diakonischen Werk Bethanien, des Gesundheitsamt und der WTG-Behörde (Behörde Rheinisch-Bergischer Kreis Heimaufsicht) vorerst weiterhin geschlossen.“ Am Montag. 27. Juli, sollen weitere Informationen des Gesundheitsamtes und der WTG-Behörde kommen.

Coronavirus in Halver: Erneuter Lockdown im Seniorenzentrum

Zum Hintergrund: Am Donnerstag wurde zunächst ein Corona-Fall in einem Seniorenzentrum in Halver gemeldet. Eine Pflegekraft sollte laut Angaben des Kreises infiziert sein. Diese Zahl verdoppelte sich im Laufe des Donnerstags. Bei den gemeldeten Pflegekräften handelte es sich um eine Person aus Halver und um eine, die außerhalb des Märkischen Kreises lebt. Inzwischen ist klar, dass nur eine der beiden Pflegekräfte wirklich mit dem Coronavirus infiziert ist – und es ist nicht die Person aus Halver. Für das Bethanien bedeutet das Ganze einen zweiten Lockdown: Die Einrichtung hat seit Donnerstag für Besucher geschlossen. Dazu gehört auch die Tagespflege. Die Mitarbeiter der Einrichtung halten Kontakt mit den Tagespflege-Gästen und ihren Angehörigen. Alle seien gut versorgt, hieß es am Donnerstag vonseiter der Verantwortlichen.

Mehr zu den aktuellen Entwicklungen im Kreis, lesen Sie in unseremTicker.