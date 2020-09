Corona-Fall in Awo-Kita hat große Auswirkungen

Ein Corona-Fall in einer Awo-Kita wurde bereits am Montag bekannt. So ist die Einrichtung betroffen - und nicht nur die.

Halver - „Für die Eltern ist das heftig“, sagt Bürgermeister Michael Brosch über die aktuelle Situation in der Awo-Kindertageseinrichtung Wundertüte an der Weststraße. Mit Stand von Dienstag sei von 40 bis 60 Personen auszugehen, die sich in Quarantäne begeben müssten bis zum Ergebnis von Reihentestungen. Die erste davon werde voraussichtlich Donnerstag stattfinden, die zweite zur Bestätigung hoffentlich negativer Ergebnisse zwei Wochen später. Nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt sei davon auszugehen, dass Geschwisterkinder von einer Quarantäne nicht betroffen seien und weiter die Schule besuchen könnten.

Drei Erkrankungsfälle in der Einrichtung

Auslöser der Quarantäne waren in der Kita Erkrankungsfälle bei zwei Kindern sowie bei einer angehenden Erzieherin. Sie besucht im theoretischen Teil ihrer Ausbildung an zwei Tagen der Woche den Unterricht am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg des Märkischen Kreises in Lüdenscheid. Drei Tage arbeiten die Studierenden praktisch in den jeweiligen Einrichtungen.

Diese Erzieher-Klasse, Fachbegriff ist die „Praxisorientierte Ausbildung“ (kurz PIA), befindet sich auf Anweisung des Kreises aufgrund des Erkrankungsfalles seit Freitagnachmittag komplett in Quarantäne.

Auswirkungen hat dies auch auf weitere Kitas in der Umgebung und auch für den Betrieb Offener Ganztagsschulen. 32 PIA-Schülerinnen und -Schüler sowie sieben Lehrkräfte sind von der Vorsorgemaßnahme betroffen.

Die Awo-Kita ist nicht die erste Kita in Halver, die mit dem Coronavirus zu tun hat.