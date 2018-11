Neues Konzept der Commerzbank

Die Filiale der Commerzbank in Halver wird komplett umgebaut. Am Ende soll sie ein neues Erscheinungsbild haben.

Halver - Seit Ende Oktober ist die Halveraner Filiale der Commerzbank geschlossen. Bis zum 14. Dezember werden dort umfangreiche Umbaumaßnehmen durchgeführt.

„Es wird nicht nur renoviert, sondern die ganze Filiale wird komplett umgebaut“, sagt Filialleiter Tim Rettig. „Alles, was im Servicebereich ist, wird optisch komplett anders aussehen.“ Das neue Erscheinungsbild mit dem Namen City-Filiale ähnele einem Shop-Konzept – unter anderem mit Stehtischen und Mauerwerk-Imitat – soll eine angenehme und offene Atmosphäre schaffen.

„Die Filiale Halver ist die erste im Bereich der Niederlassung Hagen, die in diesem Stil umgebaut wird“, sagt Rettig. Die Commerzbank halte gegen den Branchentrend weiter an Filialen fest und investiere jährlich 20 bis 30 Millionen Euro in das Filialnetz, wie Pressesprecherin Birgit Müller mitteilt.

Nach dem umfangreichen Umbau soll die Filiale in Halver künftig persönliches und digitales Bankgeschäft noch besser miteinander verbinden können. Während der Umbauzeit erreichen Kunden ihre persönlichen Ansprechpartner unter den bekannten Telefonnummern.

Erstattung der Gebühren

Eine persönliche Beratung ist weiterhin in den Filialen Altena und Lüdenscheid möglich, wo sich auch die nächstgelegenen Bankautomaten der Commerzbank befinden, sagt Müller. „Kunden, denen während der Umbauzeit an bankfremden Automaten Gebühren für das Geldabheben entstanden sind, erstatten wir diese gerne gegen Vorlage der Gebührenquittung.“