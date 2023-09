Christus König Gemeinde feiert zwei Tage lang großes Fest

Von: Björn Othlinghaus

Am Samstagabend spielte die Band Verwandt beim Gemeindefest. Geboten wurden zahlreiche Coverstücke bis spät in die Nacht. © Wegerhoff

Das Gemeindefest von Christus König besticht durch seine Vielfalt. Am Wochenende war es wieder so weit.

Halver – Das zweitägige Gemeindefest der Katholischen Kirche Christus König ist längst zu einem beliebten Klassiker in der Stadt Halver geworden. Am Samstag und Sonntag gab es eine neue Ausgabe der Veranstaltung, und wieder ließen es sich viele Menschen nicht nehmen, dem Fest mit seinem umfangreichen Angebot einen Besuch abzustatten.

Beiern und feiern

Das Programm am Samstag und Sonntag konnte sich sehen lassen. Los ging es am Samstagnachmittag mit dem Beiern der Kirchenglocken. Hierbei handelt es sich um einen Brauch, bei dem die Glocken von Hand mit Klöppeln betätigt werden. Eigentlich wird das Beiern in Deutschland vor allem im Rheinland praktiziert. Es ist im Sauerland nicht so weit verbreitet, doch in der Gemeinde Christus König hat es schon seit sehr langer Zeit Tradition. Am Samstagabend enterte wieder die beliebte Cover-Formation Verwandt die Bühne. Frontmann Ulrich Genster ist seit vielen Jahren in der Gemeinde Christus König aktiv, die Band ist somit fester Bestandteil des Festes.

Das Gemeindefest der Katholischen Kirche Christus König ist ein richtiger Besuchermagnet geworden. Mit einem abwechslungsreichen Programm bietet es Angebote für alle Generationen. Am Samstag wurde bis spät in die Nacht gefeiert. © Björn Othlinghaus

Mit dem Wetter hatte das Veranstaltungsteam um Ralf Wegerhoff, Lisa Stratmann und Stefan Wüller einmal mehr Glück, sodass Bierwagen und Verzehrstände bestens frequentiert waren. Auch die zahlreichen Attraktionen für Kinder wurden begeistert besucht – unter anderem gab es ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg sowie einen Spieleparcours für Kinder. Für die Spiele zeichneten die Messdiener verantwortlich.

Losverkauf für Afrika

Speziell am Sonntag wurde zudem Spiel und Spaß mit der Kita St. Nikolaus sowie Kistenklettern für Groß und Klein angeboten. Überhaupt wurde auch für die Erwachsenen an den beiden Tagen einiges geboten. So gab es zum Beispiel wieder eine Losbude mit attraktiven Preisen. Die Erlöse kamen wieder zu 100 Prozent der Arbeit von Schwester Ricarda in Afrika zugute, die sich unter anderem mit Suppenküchen und einem Waisenhaus für Aids-Kranke auf dem Kontinent engagiert.

Die Messdiener hatten einen umfangreichen Spieleparcours für Kinder vorbereitet. Entenangeln durfte nicht fehlen. © Björn Othlinghaus

Erstmals gab es schließlich auf dem Gemeindefest einen Stand der Tagespflege Bethanien, an dem sich die Gäste des Gemeindefestes bei der Leitung der Tagespflege Kirsten Schulte sowie Betreuungskraft Tanja Gerliz über das Angebot informieren konnten.

Trödelmarkt

Ein kleiner Bücherflohmarkt in der Gemeindebücherei sowie zahlreiche kulinarische Angebote, darunter eine umfangreiche Cafeteria, eine Cocktail-Bar sowie ein Stand mit Grillspezialitäten, rundeten das umfangreiche Angebot ab. Leider konnte in diesem Jahr allerdings aus organisatorischen Gründen kein Trödelmarkt stattfinden. Da viele Menschen nach diesem Angebot fragten, wird es vielleicht im nächsten Jahr beim Gemeindefest wieder mit auf dem Plakat stehen, wie Ralf Wegerhoff betonte.

An der Losbude tat man mit einem Loskauf auch etwas Gutes, da damit die Arbeit von Schwester Ricarda in Afrika unterstützt wurde. © Björn Othlinghaus

Der Sonntag startete mit einen Familiengottesdienst, die Band Ultreya sorgte für die musikalische Begleitung. Eine Führung durch die Krypta bot am Nachmittag Heidrun Rediger an.