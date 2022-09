Christus König darf wieder feiern - Straße gesperrt

Aufbau des Gemeindefestes der Christus König. © Salzmann, Jakob

Die Katholische Kirchengemeinde Christus König rüstet sich zum Fest. Und zwar nicht zu irgendeinem. Seit 50 Jahren gibt es bereits das Gemeindefest. Mitglieder der Gemeinde, Freunde und Bekannte, eigentlich alle Halveraner brauchen sich also fürs Wochenende nichts weiter vorzunehmen.



Vorweg vielleicht die Eckdaten: Das Gemeindefest beginnt am Samstag, 3. September, um 15 Uhr und am Sonntag ab 12.30 Uhr nach dem Festgottesdienst. Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag um 11 Uhr und ist zum ersten mal als Familiengottesdienst gestaltet von der neuen Band der Gemeinde: Ultreya.



Und was erwartet die Besucher? Einige Stichpunkte: Geplant ist der beliebte Trödelmarkt zu kleinen Preisen, wie in den Vorjahren im Hof hinter dem Pfarrhaus, Start ist am Samstag um 15 Uhr. Gesammelt wurde während der Pandemie. Das Angebot dürfte also üppig sein.



Die Vorbereitungen laufen zum großen Gemeindefest der Christus König. © Salzmann, Jakob

Besonderheit zum Jubiläum des Fests: Sage und schreibe 216 Zeitungsseiten mit einer Chronik liegen zum Durchblättern aus. Wer lieber hören als lesen möchte, ist am Samstagabend gut aufgehoben. Um 17 Uhr wird am Samstag mit dem Beiern der Kirchenglocken durch die Messdiener das Abendprogramm eingeläutet. Das Konzert mit der Coverband „Verwandt“ beginnt um 19 Uhr auf der Bühne vor der Kirche. Die Formation um Ulrich Genster, Ingo Genster und Roger Weiland unterhält mit Klassikern, Partyhits, Schlagern, aber auch Rockstücken die Gäste.



Besinnlicher wird es mit der Kryptaführung am Sonntag um 15 Uhr. Heidrun Rediger wird diese Führung in der kleinen Krypta anbieten und einiges Interessantes zu dem Raum und seiner Gestaltung erzählen.



Das reichhaltige Angebot

Was sonst noch auf dem Plan steht im Kurzüberblick:



. Spielangebote der Pfadfinder und Wölflinge der DPSG Stamm Don Bosco sowie der Messdiener.



. Der Katholische Kindergarten St. Nikolaus wird am Sonntag das Gemeindefest mit unterstützen und interessante Spiele für Kindergarten- und Grundschulkinder bieten.



. Ebenfalls wird es wieder das beliebte Kinderkarussell sowie eine Hüpfburg geben und neue, selbst gebaute Spiele für Kinder, die viel Spaß versprechen.



. Kistenklettern am Sonntag ab 13 Uhr für die ganz Mutigen.



. Zum kulinarischen Genuss gehören dieses Jahr: ein Crêpestand, ein Cocktailstand, ein Waffelstand, das Café mit großer Kuchentheke, Steaks, Würstchen, Pommes und der Bier- und Getränkewagen.



. Die Losbude lädt mit vielen kleineren Gewinnen und sehenswerten Hauptgewinnen zum Mitfiebern beim Loseziehen ein.



Wer am Samstag und Sonntag genau hinschaut, wird noch etwas Besonderes entdecken: Alle Buden sind neu. Als Mai 2021 die Garage im Hof abbrannte, fielen die alten Buden den Flammen zum Opfer. Handwerklich begabte Mitglieder der Gemeinde haben seitdem 13 Buden in unzähligen Arbeitsstunden neu gebaut. Einnahmen kommen der Gemeinde-, Jugend- und Seniorenarbeit zugute.